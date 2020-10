Dans son plus récent bilan quotidien concernant la pandémie de la COVID-19, le gouvernement du Québec fait état de 1 097 nouveaux cas au cours des 24 dernières heures. Ces données récentes amènent le total de personnes infectées dans la province jusqu’à présent à 85 191.

De jeudi à aujourd’hui, le nombre de nouveaux cas confirmés quotidiennement est resté élevé, mais les chiffres sont très similaires d’un jour à l’autre.

D’autre part, 14 décès s’ajoutent au bilan, pour un cumul de 5 950 décès. Parmi ces nouveaux décès recensés, trois sont survenus dans les 24 dernières heures, sept entre le 3 et le 8 octobre et quatre avant le 3 octobre.

Par rapport à la veille, le nombre d’hospitalisations a augmenté de 11, passant de 433 à 444. Pour ce qui est des personnes aux soins intensifs, le gouvernement en rapporte 6 nouvelles, faisant passer le cumul à 73.

Le 8 octobre, 28 773 prélèvements ont été réalisés, pour un total de 2 613 424.

De nouvelles régions en zone rouge

Jeudi dernier, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé que cinq nouvelles MRC du Québec passaient en alerte rouge, s’ajoutant aux autres régions déjà concernées. Ces nouvelles MRC se trouvant maintenant en zone d’alerte maximale sont donc Bécancour, Nicolet-Yamaska, Drummondville, Trois-Rivières et Portneuf.

Par ailleurs, le gouvernement du Québec compte implanter des points de contrôle après que la Santé publique en ait fait la demande. Cette mesure est prise dans le but de vérifier si les déplacements des gens sont essentiels. Les endroits concernés sont: le parc des Laurentides et le «petit parc», l’entrée de La Tuque, la côte de La Malbaie et le traversier de Tadoussac.

En date du 10 octobre, la pandémie de COVID-19 a touché un total de 34 754 395 personnes dans le monde en plus d’être la cause de 1 064 838 décès, selon les chiffres les plus récents rapportés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 235 pays comptent des cas sur leur territoire respectif en ce moment.