COVID-19: la plus importante hausse de nouveaux cas de la semaine

En ce samedi 31 octobre, le gouvernement du Québec fait état de 1064 nouveaux cas au cours des 24 dernières heures dans son plus récent bilan quotidien concernant la pandémie de la COVID-19.

Cette dernière mise à jour représente la hausse quotidienne la plus importante de nouveaux cas des sept derniers jours. De plus, c’est seulement la deuxième fois de la semaine que la barre des 1000 cas est dépassée dans la province. Le mercredi 28 octobre, on a recensé 1030 nouveaux cas. Depuis le début de la pandémie, on compte 106 016 personnes infectées.

D’autre part, 15 nouveaux décès s’ajoutent au bilan. Parmi ceux-ci, six sont survenus au cours de la dernière journée, sept sont survenus entre le 24 et le 29 octobre et 2 autres sont survenus à une date inconnue. En matière de décès, le nombre total est de 6246 à l’heure actuelle.

Du côté des hospitalisations, on constate une baisse de 12 par rapport à la veille. Il s’agit d’une bonne nouvelle. Toutefois, le chiffre total excède toujours le cap des 500. Plus précisément, il se situe à 503. Au cours des 24 dernières heures, le nombre de personnes aux soins intensifs est passé de 81 à 82.

On recense 28 222 prélèvements réalisés le 29 octobre, avec un cumul de 3 108 606.

Bientôt un vaccin?

Jeudi dernier, on apprenait qu’un vaccin pourrait être disponible au mois de janvier ou février.

Les équipes de Santé publique ont reçu des indications qu’un vaccin contre la COVID-19 pourrait arriver en territoire québécois dès le début de l’année 2021. Cela ne veut toutefois pas dire que les mesures sanitaires sont sur le point de tomber, a affirmé Horacio Arruda.

En date du 31 octobre, la pandémie de COVID-19 a touché un total de 45 428 731 personnes à travers le monde. De plus, le virus a causé 1 185 721 décès, selon les chiffres les plus récents rapportés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 219 pays comptent des cas sur leur territoire respectif en ce moment.