COVID-19: tendance à la baisse des nouveaux cas et des hospitalisations

Dans son dernier bilan quotidien concernant la pandémie de la COVID-19, le gouvernement du Québec fait état de 965 nouveaux cas. Depuis mars dernier, un total de 106 981 personnes ont été infectées dans la province.

Les plus récentes données partagées sont un peu encourageantes puisque les nouveaux cas confirmés et les hospitalisations ont diminué par rapport à la veille. Même si ces baisses ne sont pas très prononcées, elles représentent une bonne nouvelle. Samedi, on comptait 1064 nouveaux cas. Le chiffre a donc diminué de 99.

Pour ce qui est des décès, le bilan en recense 26 nouveaux. Parmi ces décès, 6 sont survenus dans les 24 dernières heures, 15 sont survenus entre le 25 et le 30 octobre, 2 sont survenus avant le 25 octobre et 3 autres sont survenus à une date inconnue.

Le nombre d’hospitalisations est passé de 503 à 496. De ces personnes, 84 se trouvent aux soins intensifs, soit 2 de plus que samedi.

Le chiffre représentant les prélèvements réalisés le 30 octobre est de 22 553, portant le total à 3 131 159.

Des incertitudes sur les capacités des hôpitaux hors Montréal

D’après les plus récents rapports fournis par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS), les hospitalisations en lien avec la COVID-19 tendent à se stabiliser au Québec. Mais, en dehors du Grand Montréal, les capacités des hôpitaux à gérer la COVID-19 pourraient encore être dépassées.

Vendredi, le ministre de la Santé Christian Dubé a réagi à la publication de ces deux rapports en déclarant que les efforts des Québécois au cours du dernier mois «ont donné des résultats».

«Depuis trois semaines, les projections sont encourageantes. Nous devons cependant être prudents, car ces tendances peuvent facilement être renversées et certaines régions du Québec demeurent sous haute surveillance. C’est pourquoi on doit continuer de réduire notre nombre de cas afin de diminuer le nombre d’hospitalisations et limiter les décès.»

En date du 1er novembre, la pandémie de COVID-19 a touché un total de 45 942 902 personnes à travers le monde. De plus, le virus a causé 1 192 644 décès, selon les chiffres les plus récents rapportés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 219 pays comptent des cas sur leur territoire respectif en ce moment.