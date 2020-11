COVID-19: une hausse importante des nouveaux cas au Québec

Dans son plus récent bilan quotidien concernant la pandémie de la COVID-19, le gouvernement du Québec rapporte la hausse la plus importante de la semaine en matière de nouveaux cas au cours des 24 dernières heures. Les hospitalisations, elles, ont connu leur plus grande baisse des sept derniers jours.

Avec 1 234 nouveaux cas dans les 24 dernières heures, le Québec enregistre la hausse la plus importante de la semaine. Dans la province, le nombre total de personnes infectées depuis le début de la pandémie est de 113 423.

Par ailleurs, 29 décès s’ajoutent au bilan. Parmi ceux-ci, 11 sont survenus au cours de la dernière journée, 13 sont survenus entre le 31 octobre et le 5 novembre et 5 sont survenus avant le 31 octobre. Cette dernière mise à jour porte le total de décès à 6431, et ce, après le retrait d’un décès pour lequel une enquête a démontré qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19.

Pour ce qui est du chiffre représentant les hospitalisations, il a diminué de 16 par rapport à la veille, pour un total de 524. Parmi ces personnes, 78 se trouvent aux soins intensifs à l’heure actuelle, soit une augmentation d’un depuis hier.

D’autre part, on compte 30 919 prélèvements réalisés le 5 novembre, pour un total de 3 276 789.

Des réserves de vaccins limitées

Les réserves des premiers vaccins contre la COVID-19 seraient d’abord limitées, a indiqué vendredi après-midi la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de l’Agence de la santé publique du Canada. Elle s’est toutefois dit «d’un optimisme prudent» quant au fait que les premiers vaccins «sûrs et efficaces».

En date du 7 novembre, la pandémie de COVID-19 a touché un total de 49 106 931 personnes à travers le monde. De plus, le virus a été la cause de 1 239 157 décès, selon les chiffres les plus récents rapportés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 219 pays comptent des cas sur leur territoire respectif en ce moment.