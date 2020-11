COVID-19: une hausse des nouveaux cas au Québec avant la décision de Legault

Les nouveaux cas continuent d’augmenter au Québec avec 1207 nouvelles infections de COVID-19 depuis 24 heures.

Le ministre de la Santé Christian Dubé, le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge et le directeur national de la Santé publique Horacio Arruda tiendront un point presse en fin d’après-midi à 17h. Le gouvernement Legault devrait faire des annonces importantes en ce qui concerne le congé des Fêtes et les mesures qui seront en vigueur.

C’est la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui enregistre le plus de nouveaux cas (241) en 24 heures dépassant ainsi Montréal qui en comptabilise 200. Suivent la Montérégie avec 141, la Capitale-Nationale avec 121 et la région de Lanaudière avec 118. Depuis le début de la pandémie de COVID-19 au Québec, le total des infections atteint les 128 440 personnes.

Québec recense 34 nouveaux décès dont 7 survenus dans les dernières 24 heures, 19 entre le 12 et le 17 novembre, 5 avant le 12 novembre et 3 à une date inconnue. Le bilan humain de la COVID-19 au Québec s’alourdit et passe ainsi à 6744 décès.

Les hospitalisations ont diminué de 1 par rapport à la veille pour atteindre un cumul de 651. Le nombre de personnes aux soins intensifs augmente lui aussi de 1 et passe à 101 personnes.

Quant aux prélèvements pour la date du 17 novembre, ceux-ci s’élèvent à 31 935 pour un total de 3 586 364 tests.

1027 écoles avec cas actifs de COVID-19 au Québec

Les données du Ministère de l’Éducation ont été mises à jour pour la date du 17 novembre. Celles-ci font état d’une légère baisse des cas positifs actifs dans le réseau scolaire de la province avec près de 3534 infections (2810 élèves et 724 membres du personnel).

Près de 11 695 personnes ont été testées positives dans le réseau scolaire depuis le début de l’année scolaire au Québec. Le ministère en dénombre néanmoins 8161 qui sont considérés comme rétablis et de retour à l’école (dont 6612 élèves et 1549 membres du personnel).

Le nombre de classes touchées est en baisse, avec une diminution de 20 classes fermées à cause d’une infection de COVID-19, pour un total de 1332. 9 écoles sont fermées ou partiellement fermées.

Si près de 1916 écoles ont été touchées par des infections de COVID-19 depuis la rentrée de septembre, 889 ne présentent plus de cas actifs depuis 14 jours et sont retirés du compte. Le nombre d’écoles ayant au moins un cas positif actif augmente ainsi légèrement de 9 par rapport à la veille et passe à 1027 écoles.