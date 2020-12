Vaccins contre la COVID-19: le Canada premier pour le nombre de doses

Le Canada recevra peut-être ses premières doses de vaccins contre la COVID-19 plus tard que certains pays, mais l’accès à un nombre suffisant de doses à court terme est mieux assuré qu’ailleurs dans le monde, selon un article publié par la revue Nature.

Tous les pays s’affrontent dans une course contre la montre pour se procurer des doses de vaccins contre la COVID-19.

Le premier ministre Justin Trudeau a assuré que les premières doses des vaccins contre la COVID-19 arriveront dans les premiers mois de 2021. Or, cela marque un certain retard par rapport à d’autres pays. En effet, des pays producteurs de vaccins comme les États-Unis et la Grande-Bretagne vont prioriser la production pour leur population.

Plus de doses canadiennes

Toutefois, selon les estimations de la firme Airfinity, rapportées par Nature, le Canada est en tête du classement en termes de doses sécurisées par habitant.

Le pays a pré-commandé près de neuf doses par habitant, incluant les options d’expansion ou les négociations en cours.

En comparaison, les États-Unis en ont commandé un peu plus de sept par habitant. La Grande-Bretagne, moins de six.

«Le Canada a fait exactement ce que nous attendions d’un pays à revenu élevé. Il a fait ce qu’il fallait pour son pays», a déclaré à la Revue Nature Andrea Taylor du Duke Global Health Innovation Center de Durham.

Au sujet du retard sur d’autres pays, Justin Trudeau se veut rassurant: le Canada recevra bien ses doses et ne passera pas après.

«On a signé plus d’ententes avec plus de vaccins et pour plus de millions de doses que quasiment n’importe quel autre pays. On va être là pour s’assurer que les Canadiens reçoivent des vaccins», a-t-il déclaré lors d’un point de presse tenu le 24 novembre.

Combien de doses dans le monde?

Les fabricants des trois vaccins qui semblent les plus proches d’une distribution généralisée – AstraZeneca, Pfizer et Moderna – estiment une capacité de production totale de 5,3 milliards de doses pour 2021. Cela pourrait couvrir entre 2,6 milliards et 3,1 milliards de personnes, tout dépendant du nombre de doses nécessaires.

Un vaccin créé au Centre national d’épidémiologie et de microbiologie Gamaleya, à Moscou, pourrait couvrir 500 millions de personnes supplémentaires par an en dehors de la Russie à partir de 2021, indique le Fonds d’investissement direct russe, qui soutient son développement.

Si six autres vaccins candidats de premier plan sont inclus, le nombre total de doses pour lesquelles des accords divulgués sont en place s’élève à 7,4 milliards. Cela comprend des options d’expansion ou des négociations en cours représentant 2,9 milliards de doses supplémentaires, selon les calculs d’Airfinity.

Les membres de l’Union européenne et cinq autres pays riches ont précommandé environ la moitié de ces doses. Ces pays ne représentent qu’environ 13% de la population mondiale.