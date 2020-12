COVID-19: après le record, les nouveaux cas sont en baisse au Québec

Le Québec retrouve un niveau similaire aux dernières semaines après le triste record de samedi. Les nombres de cas restent toutefois parmi les plus élevés qu’ait connus la province avec 1577 nouvelles infections en 24 heures.

Au niveau des régions, Montréal continue d’enregistrer le plus de nouveaux cas de la province avec 514 cas, suivi de la Montérégie avec 228, de la région de Lanaudière et de la Capitale-Nationale avec 143.

Près de 153 176 personnes ont été infectées par la COVID-19 depuis le début de la pandémie au Québec. Selon l’INSPQ, 131 297 sont considérés comme rétablis.

Le bilan humain continue de s’alourdir avec 22 décès supplémentaires, dont 3 sont survenus dans les dernières 24 heures, 18 entre le 30 novembre et le 5 décembre et 1 avant le 30 novembre. Le bilan humain de la COVID-19 au Québec passe à 7277 décès.

Les hospitalisations connaissent une forte augmentation avec 40 nouvelles entrées pour atteindre un cumul de 818. Le nombre de personnes aux soins intensifs augmente aussi de 3 et atteint 105 personnes.

Quant aux prélèvements pour la date du 5 décembre, ceux-ci s’élèvent à 27 000 pour un total de 4 108 627 tests.

1031 écoles avec cas actifs de COVID-19 au Québec

Les données concernant les infections dans le milieu scolaire du Ministère de l’Éducation ont été mises à jour pour la date du 3 décembre. Celles-ci font état d’une hausse des cas positifs actifs dans le réseau scolaire de la province avec près de 3641 cas (2871 élèves et 770 membres du personnel).

Avec quelques réajustements, ce sont près de 15 322 personnes qui ont été testées positives dans le réseau scolaire depuis le début de l’année scolaire au Québec selon le ministère. Parmi ces personnes, on en dénombre 11 681, soit une augmentation de 252 depuis la veille, considérées comme rétablies et de retour à l’école (dont 9564 élèves et 2117 membres du personnel).

Le nombre de classes fermées à cause d’une infection de COVID-19 est en hausse avec une augmentation de 22 pour un total de 992 classes. Le nombre d’écoles fermées ou partiellement fermées passe à 8 selon le ministère.

Ce sont près de 2148 écoles qui ont été touchées par des infections de COVID-19 depuis la rentrée de septembre, 1117 ne présentent plus de cas actifs depuis 14 jours et sont retirés du compte. Le nombre d’écoles ayant au moins un cas positif actif augmente de 21 et passe à 1031 écoles.