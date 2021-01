COVID-19: des hospitalisations en baisse contrairement aux nouveaux cas

Les nouveaux cas de COVID-19 sont à la hausse pour la deuxième journée consécutive au Québec avec 1624 infections en 24 heures. La province reste tout de même bien en deçà des chiffres des dernières semaines.

Le bilan de la COVID-19 dans la province s’élève désormais à 248 860 personnes infectées depuis le début de la pandémie, dont 221 327 sont considérées comme rétablies.

Montréal continue d’enregistrer le plus gros des nouveaux cas avec 679 depuis 24 heures . Les autres régions les plus touchées sont la Montérégie avec 254, la région de Laval avec 145 cas suivi des Laurentides avec 134 cas.

Les hospitalisations ont diminué de 14 en 24 heures pour un cumul de 1453. Du côté des soins intensifs, le nombre de personnes reste stable pour un cumul de 216 personnes.

Le Québec enregistre 66 décès supplémentaires, dont 22 sont survenus dans les dernières 24 heures, 39 entre le 14 et le 19 janvier, 4 avant le 14 janvier et 1 à une date inconnue. Le bilan humain de la COVID-19 au Québec s’élève à 9273 décès depuis le début de la crise sanitaire, un décès ayant été retiré du compte car non attribuable à la COVID-19 après enquête.

Les prélèvements s’élèvent pour la date du 19 janvier à 32 845 pour un total de 5 533 972 tests.

Au 19 janvier, 10 207 doses ont été administrées pour un total de 174 260 personnes vaccinées contre la COVID-19 dans la province.

1141 écoles avec cas actifs de COVID-19 au Québec

Avec la rentrée des élèves, le Ministère de l’Éducation a mis à jour ses données concernant les infections dans le milieu scolaire pour la date du 19 janvier. Les cas positifs confirmés et actifs sont en légère baisse avec 1904 cas dans le réseau scolaire de la province (1535 élèves et 369 membres du personnel).

Ainsi, sur les 3020 cas positifs rapportés au 18 janvier, 1116 sont rétablis et de retour à l’école. 364 classes sont actuellement fermées pour cause d’une infection de COVID-19 soit une hausse de 45 depuis la veille.

Depuis le 5 janvier 2021, 1159 écoles ont rapporté un ou des cas positifs de COVID-19 au sein de leur établissement. 18 écoles ne présentent plus de cas actifs depuis 14 jours et sont retirées du compte. Le nombre d’écoles ayant au moins un cas positif actif augmente de 25 et passe à 1141 écoles.