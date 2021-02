COVID-19: le déclin des hospitalisations se poursuit au Québec

Les hospitalisations dues à la COVID-19 continuent de baisser au Québec et selon le dernier rapport de l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS), cette tendance devrait se poursuivre. Dans les dernières 24 heures, une diminution de 24 rapporte le cumul des hospitalisations à 723 (sur une base de lit désignée de 2117). Du côté des soins intensifs, le nombre de personnes baisse lui aussi de 2 pour un cumul de 127.

L’INESSS a mis à jour ses projections hebdomadaires sur l’évolution de la COVID-19, sur les besoins hospitaliers et les risques d’hospitalisations. L’institut observe une nouvelle fois une baisse du nombre des nouveaux cas pour la 5e semaine consécutive (-11%) par rapport à la semaine précédente. Cette diminution est observée dans tous les groupes d’âge et plus particulièrement chez les personnes de 80 ans et plus.

Du côté des hospitalisations, les baisses observées ces dernières semaines se poursuivent et de manière plus marquée avec -26% par rapport à la semaine dernière. Ce taux s’élève à -9% pour les soins intensifs.

Ce déclin dans les hôpitaux devrait se poursuivre selon l’institut pour les prochaines semaines. Aucun dépassement des capacités hospitalières n’est à prévoir pour les 3 prochaines semaines que ce soit à Montréal ou dans les autres régions. À Montréal, les hospitalisations COVID-19 occupent actuellement environ la moitié des lits réguliers et des soins intensifs désignés pour les patients COVID. Ces taux montent à 20% des lits réguliers et 10% des lits soins intensifs pour les autres régions.

L’INESSS rappelle néanmoins que ces prévisions reposent sur des données collectées jusqu’au 12 février, et qu’elle ne prend pas en compte le relâchement des mesures sanitaires, les effets de la vaccination ainsi que des nouveaux variants.

800 nouveaux cas de COVID-19

Après la hausse d’hier et avoir frôlé la barre des 1000, les nouveaux cas de COVID-19 sont en baisse au Québec avec 800 infections dans les dernières 24 heures.

Le bilan de la COVID-19 dans la province s’élève désormais à 280 687 personnes infectées depuis le début de la pandémie, dont 261 429 sont considérées comme rétablies.

Si l’Institut national de santé publique au Québec (INSPQ) recense toujours près de 16 cas confirmés sur l’ensemble du Québec (dont 12 à Montréal), les cas présomptifs sont en hausse avec 236 potentiels infections aux variants.

La région de Montréal continue d’enregistrer le plus gros des nouveaux cas dans la province pour ce 19 février avec 353 cas. Les autres régions les plus touchées sont la Montérégie avec 106 cas, la région de Lanaudière avec 74 cas ou encore celle de Laval avec 73.

Le Québec enregistre aujourd’hui 14 décès supplémentaires, dont 1 décès dans les dernières 24 heures, 12 décès entre le 12 et le 17 février et 1 avant le 12 février. Le bilan humain de la COVID-19 au Québec s’élève néanmoins à 10 278 décès.

Les prélèvements s’élèvent pour la date du 17 février à 32 491.

Du côté de la vaccination, 9202 doses ont été administrées hier pour un total de 302 118 personnes vaccinées contre la COVID-19 dans la province. Le ministère précise que jusqu’à présent, 401 685 doses ont été reçues.

Hier le Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) a rendu publiques des données qui portent à croire que l’efficacité des vaccins au Québec atteindrait environ 80%.

861 écoles avec cas actifs de COVID-19 au Québec

Le Ministère de l’Éducation a mis à jour ses données concernant les infections dans le milieu scolaire pour la date du 17 février. Les cas positifs confirmés et actifs sont en baisse avec 2563 (-29) cas dans le réseau scolaire de la province (2108 élèves et 455 membres du personnel).

Sur les 9524 cas positifs rapportés, près de 6961 sont rétablis et de retour à l’école. Le nombre de classes actuellement fermées pour cause d’une infection de COVID-19 baisse de 34 et passe à 1045.

Depuis le 5 janvier 2021, 1769 écoles ont rapporté un ou des cas positifs de COVID-19 au sein de leur établissement et 9 sont actuellement fermées ou partiellement fermées. 908 écoles ne présentent plus de cas actifs depuis 14 jours et sont retirées du compte. Le nombre d’écoles ayant au moins un cas positif actif baisse de 2 pour un cumul de 861 écoles.