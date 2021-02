COVID-19: les infections de nouveau en hausse au Québec

Alors que le Québec enregistrait hier une de ses journées les plus basses depuis septembre, les nouveaux cas de COVID-19 sont aujourd’hui en hausse avec près de 805 infections dans les dernières 24 heures.

Le bilan de la COVID-19 dans la province s’élève désormais à 282 927 personnes infectées depuis le début de la pandémie, dont 264 497 sont considérées comme rétablies.

L’Institut national de santé publique au Québec (INSPQ) recense 23 cas de variants confirmés sur l’ensemble du Québec (dont 19 à Montréal), les cas présomptifs sont en hausse avec 329 potentiels infections aux variants.

La région de Montréal continue d’enregistrer le plus gros des nouveaux cas dans la province pour ce 22 février avec 416 cas. Les autres régions les plus touchées sont la Montérégie avec 109 cas, la région de Laval avec 97 cas ou encore la région de Lanaudière avec 51 cas.

Dans le même temps, après plusieurs semaines de baisse quasi interrompue les hospitalisations sont aujourd’hui en légère hausse avec une augmentation de 3 pour un cumul de 689 (sur une base de lit désignée de 2117). Du côté des soins intensifs, le nombre de personnes baisse lui de 2 pour un cumul de 117.

Le Québec enregistre aujourd’hui 11 décès supplémentaires, dont 2 décès dans les dernières 24 heures et 9 décès entre le 15 et le 20 février. Le bilan humain de la COVID-19 au Québec s’élève néanmoins à 10 318 décès.

Les prélèvements s’élèvent pour la date du 20 février à 17 684.

Du côté de la vaccination, 7396 doses ont été administrées hier pour un total de 353 895 personnes vaccinées contre la COVID-19 dans la province. Le ministère précise que jusqu’à présent, 401 685 doses ont été reçues.

865 écoles avec cas actifs de COVID-19 au Québec

Le Ministère de l’Éducation a mis à jour ses données concernant les infections dans le milieu scolaire pour la date du 18 février. Les cas positifs confirmés et actifs sont en baisse avec 2517 (-46) cas dans le réseau scolaire de la province (2051 élèves et 466 membres du personnel).

Sur les 9711 cas positifs rapportés, près de 7194 sont rétablis et de retour à l’école. Le nombre de classes actuellement fermées pour cause d’une infection de COVID-19 baisse de 80 et passe à 965.

Depuis le 5 janvier 2021, 1792 écoles ont rapporté un ou des cas positifs de COVID-19 au sein de leur établissement et 8 sont actuellement fermées ou partiellement fermées. 927 écoles ne présentent plus de cas actifs depuis 14 jours et sont retirées du compte. Le nombre d’écoles ayant au moins un cas positif actif augmente de 4 pour un cumul de 865 écoles.