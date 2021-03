La moitié des Québécois appuient le passeport de vaccination

Au Québec, environ la moitié des citoyens seraient en faveur d’un «passeport de vaccination», selon un sondage publié ce matin par l’Association des études canadiennes (AÉC) et Metropolis Canada.

En Israël, où presque 40 % de la population a déjà reçu la deuxième dose d’un vaccin contre la COVID-19, la vie d’avant commence à reprendre son cours. Des sorties au théâtre ou au restaurant sont de nouveau possibles, à condition d’avoir une «passe verte», nom donné en Israël au passeport de vaccination. On donne cette passe aux personnes qui ont reçu leur deuxième dose depuis au moins une semaine, ou qui se sont remises du virus.

Selon le sondage de l’AÉC, 52% des Canadiens seraient favorables à la mise en place d’un passeport de vaccination national, 35% s’y opposeraient et 16% sont indécis. Au Québec, 52% sont en faveur et 38% s’y opposent, avec 10% d’indécis.

Les données indiquent qu’à l’échelle nationale, l’idée passe moins bien chez les femmes (49% en faveur) que chez les hommes (55%) et moins bien chez les 18-34 ans (47%) que chez les personnes de 55 ans et plus (57%). L’appui au concept est plus fort en Ontario (56%) et au Québec (52%) et plus faible dans les Prairies (43%, avec 41% des personnes opposées).

Une forte majorité d’électeurs libéraux (64%) sont en faveur de la mesure alors qu’à peine 50% des conservateurs le sont; une faible majorité de bloquistes (53%) et de néodémocrates (51%) sont en faveur.

En janvier, le premier ministre Justin Trudeau avait déclaré qu’il ne prévoyait pas mettre en place un tel système au Canada, disant que le concept était «intéressant, mais plein de défis». Au Québec, le gouvernement Legault a indiqué plus tôt cette semaine qu’il songe à imposer un tel système pour les Québécois qui voyagent à l’étranger.