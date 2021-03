Le vaccin d’AstraZeneca n’est pas recommandé pour les 65 ans et plus

Le peu d’informations disponibles à ce jour sur l’efficacité du vaccin AstraZeneca dans le groupe d’âge des 65 ans et plus pousse le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) à ne pas le recommander. Le choix de vaccin pour cette tranche d’âge devrait se porter vers des doses Pfizer-BioNTech ou Moderna, apprend-on dans la publication émise, lundi, par le CCNI.

Le CCNI précise que dans les essais cliniques, tous les vaccins contre le coronavirus sont efficaces à court terme contre la COVID-19 symptomatique et confirmée. Toutefois, les taux d’efficacité diffèrent entre les deux vaccins à ARNm (acide ribonucléique messager) des marques Pfizer-BioNTech ou Moderna et le vaccin à vecteur viral non réplicatif d’AstraZeneca (94 % par rapport à environ 62 % d’efficacité chez les 18-64 ans).

D’ailleurs, dans un contexte d’approvisionnement limité en vaccins, le CCNI recommande que les doses initiales du vaccin à ARNm (c’est-à-dire Pfizer-BioNTech ou Moderna) contre la COVID-19 devraient être administrées en priorité aux populations clés comme les personnes présentant le plus grand risque de maladie grave et de décès et le plus grand risque d’exposition à la COVID-19.

Le vaccin d’AstraZeneca est autorisé sur le territoire canadien depuis le 26 février.

Trop peu de données

Le CCNI explique que pour les trois vaccins autorisés au Canada, seules des données provenant d’essais cliniques à court terme sont disponibles. La durée d’efficacité des vaccins contre la COVID-19 et leur efficacité réelle ou de terrain à long terme sont actuellement inconnues. Toutefois, des études sont en cours.

Qu’est-ce que le CCNI ?

Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) et un organisme consultatif externe qui donne à l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) des conseils indépendants, continus et à jour dans le domaine de la médecine, des sciences et de la santé publique liés aux questions de l’ASPC concernant l’immunisation.