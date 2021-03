COVID-19: légère diminution du nombre de nouveaux cas

On recense 707 nouveaux cas de COVID-19 dans le cadre du plus récent bilan de la pandémie au Québec, soit 42 de moins que la veille. On rapporte également sept décès supplémentaires. Avec un cumul de 592, les hospitalisations sont en baisse de neuf. Avec cette nouvelle diminution, les hospitalisations sont ainsi en baisse pour une troisième journée d’affilée.

Quelque 107 personnes sont aux soins intensifs, soit deux de moins que samedi. Depuis le début de la pandémie, un total de 292 631 personnes ont contracté la COVID-19. Sur ce nombre, 275 059 personnes se sont rétablies.

Quelque 10 472 personnes sont décédées des suites d’une infection au coronavirus. Parmi les sept nouveaux décès rapportés dimanche, deux sont survenus dans les 24 dernières heures, quatre se sont produits entre le 28 février et le 5 mars et un autre a eu lieu avant le 28 février.

Les travailleurs de la santé ont effectué un total de 24 413 prélèvements le 5 mars. Ils ont administré 15 329 doses de vaccin, pour un total de 548 136. Au total, 638 445 doses ont été reçues.

Avec 329 nouvelles infections à la COVID-19, la région de Montréal demeure la plus touchée au Québec. La Montérégie (89) et Laval (85) sont les autres régions les plus affectées.

Manifestation

Dimanche, une manifestation en soutien à la relance des sports doit se tenir devant l’Assemblée nationale, à Québec. Organisée à l’initiative d’Isaac Pépin, un élève de secondaire 5, la manifestation se déclinera en une marche en mouvement continuel sur une boucle de 2,2 km, sur la rue de la Chevrotière, le boulevard René-Lévesque, l’avenue Honoré-Mercier et la Grande Allée.

Intitulée «1 an de sacrifices, c’est le temps de relancer les sports», la démonstration se déroulera entre midi et 15h.

Les marcheurs ont été invités à apporter un article de sport usagé pour en faire don afin que des écoles puissent bénéficier d’équipements sportifs. Les articles donnés seront remis au Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) Québec – Chaudière-Appalaches.