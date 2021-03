COVID-19: 775 nouveaux cas et sept décès additionnels

On recense un total 775 nouveaux cas de COVID-19 dans le cadre du plus récent bilan de la pandémie au Québec. Cette statistique est en légère augmentation par rapport à la veille, alors qu’on avait enregistré 764 nouvelles infections. On dénombre également 505 hospitalisations, soit une de plus que la veille. Quelque 99 personnes sont aux soins intensifs, soit le même nombre que vendredi.

Depuis le début de la pandémie, un total de 301 691 personnes ont contracté la COVID-19. De ce nombre, 284 203 personnes se sont rétablies.

Des sept nouveaux décès rapportés samedi, un est survenu au cours des 24 dernières heures. Quatre se sont produits entre le 13 et le 18 mars ainsi que deux autres avant le 13 mars. Depuis la mi-mars 2020, un total de 10 594 personnes sont décédées.

Les travailleurs du système de la santé ont effectué 32 964 prélèvements le 18 mars. Ils ont administré un cumul de 41 338 doses de vaccin, pour un total de 915 653. Quelque 1 050 355 doses ont été reçues.

La région de Montréal reste la plus touchée au Québec quant au nombre de nouveaux cas. On y rapporte 297 nouvelles infections, soit 38% du total des cas. Les autres régions les plus touchées sont Laval (95) et la Montérégie (78).

Variants

On dénombre 542 cas confirmés de variants de la COVID-19. Ce résultat a été obtenu grâce au criblage de 2949 tests de dépistage. Le variant britannique demeure le plus répandu parmi le total des cas confirmés de variants au Québec avec 432 cas. On déplore aussi 107 cas confirmés du variant d’Afrique du Sud.

Réseau scolaire

Le ministère de l’Éducation a fait une mise à jour de la situation dans les écoles du Québec en date du 18 mars. Quelque 1846 cas positifs confirmés sont présentement actifs dans le réseau (1503 élèves et 343 membres du personnel). Un total de 11955 cas positifs confirmés, se sont rétablis et ont effectué un retour à l’école, une statistique en augmentation de 113 par rapport à la veille.

Un total de 619 classes sont fermées, soit 142 de plus que la veille. Cinq écoles sont fermées partiellement ou complètement. Quelque 1214 écoles ne présentent donc plus de nouveaux cas depuis 14 jours.