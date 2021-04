Initiatives pour créer une vague écologiste aux élections municipales

Une coalition d’organisations environnementales souhaite mettre l’environnement au cœur des prochaines élections municipales. Ces initiatives cherchent à rejoindre les citoyens, les électeurs et les candidats sur cette thématique et à encourager ceux qui voudraient à faire le saut en politique.

À lire aussi: Denis Coderre redeviendra le chef d’Ensemble Montréal le 7 avril Élections municipales: Montréal dit non à un élargissement du vote postal cet automne Élections municipales: vers une multitude de nouveaux partis à Montréal

Pour y arriver, elles s’appuient principalement sur deux outils, soit le réseau de la Vague écologiste au municipal et l’initiative Vire au vert.

La Vague écologiste au municipal se donne l’ambition de «renforcer la démocratie participative et d’accélérer la transition écologique dans le monde municipal». L’objectif est d’encourager les écologistes et les citoyens à faire le saut en politique municipale que ce soit à titre de candidats ou de bénévoles.

«Le palier municipal est très intéressant pour les personnes qui voudraient se lancer en politique, contrairement à de la politique provinciale ou fédérale avec de grandes campagnes de communication» – Marie-Ève Bélanger-Southey de la Vague écologiste au municipal

Elle propose aux potentiels candidats du soutien quant aux différentes étapes à suivre pour s’engager politiquement, de la formation d’une équipe locale à la réalisation de la campagne municipale car faire le saut en politique peut «faire peur».

Toutefois, l’engouement semble grandissant, le thème de l’environnement est de plus en plus populaire. «On a déjà tâté le terrain et la réponse est surprenante. Les gens sont mûrs, les gens ont soif de ça», souligne Marie-Ève Bélanger-Southey.

La Vague écologiste au municipal n’a pas l’ambition de devenir un parti politique mais souhaite plutôt offrir un soutien aux futurs candidats qui embrasseraient le thème de l’écologie. «On veut aussi que les personnes parlent de tous les autres domaines comme le logement et l’économie, etc», ajoute-t-elle.

Un outil pour informer les citoyens

Dans le but de «verdir» les futures élections, Vire au vert propose de sensibiliser et de mobiliser les personnes préoccupées par la crise climatique et environnementale à participer activement aux élections municipales 2021.

«Le palier de la politique municipale est d’une grande importance, c’est le plus proche des citoyens. C’est là où se décident des enjeux concrets comme le transport en commun, le verdissement des villes, le recyclage, la gestion des déchets ou l’aménagement du territoire» – Marie-Ève Leclerc, chargée de projet à Équiterre

L’initiative invite les citoyens à s’informer correctement pour aller voter et faire valoir leurs préoccupations environnementales auprès des candidats.