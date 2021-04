Pour Steven Guilbeault, on a «laissé faire pas mal n’importe quoi» aux GAFA

Dans une entrevue qui sera publiée demain, Steven Guilbeault revient sur son parcours de militant écologiste et de ministre du Patrimoine canadien et de positionne sur un meilleur encadrement des géants du web, les GAFA.

S’il n’est pas «anti-GAFA», le ministre Guilbeault constate qu’il y a eu un certain laisser-aller avec les «Facebook de ce monde». Notamment concernant le sujet épineux de la liberté d’expression et de la montée des discours haineux qui progresse chaque année envers certaines communautés.

«La liberté d’expression c’est une valeur fondamentale de notre démocratie. Mais la protection et le bien-être de nos citoyens et de nos citoyennes aussi, c’est un pilier de notre démocratie. Puis on ne peut pas dire on va juste s’occuper de la liberté d’expression, mais on ne se préoccupe plus de la sécurité et du bien-être de notre population.» – Steven Guilbeault