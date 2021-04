Hospitalisations: marge de manoeuvre réduite à l’extérieur de Montréal

Si la situation «reste stable» dans la région de Montréal, l’entièreté des lits désignés pour l’hospitalisation des patients atteints de la COVID-19 pourrait être occupée d’ici les trois prochaines semaines dans certaines régions, selon les plus récentes projections de l’INESSS.

Cette analyse de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux, réalisée à partir de la période du 3 au 9 avril, indique que l’augmentation importante du nombre de cas dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches (+78%) réduit la marge de manoeuvre dans certains hôpitaux. Ces deux régions représentent maintenant plus du tiers (34%) des nouveaux cas.

L’INESSS anticipe que le nombre de cas qui nécessiteront un séjour aux soins intensifs pourrait doubler par rapport à la semaine précédente.

À l’extérieur de la région de Montréal, 32% des lits réguliers et 36% des lits de soins intensifs désignés sont présentement occupés.

À Montréal, c’est le tiers des lits réguliers et la moitié des lits de soins intensifs désignés pour les patients COVID-19 qui sont présentement occupés.

Globalement, le rapport de INESSS fait état d’une augmentation de 29% des nouveaux cas de COVID-19 par rapport à la semaine précédente (10 561 versus 8201). Cette augmentation est plus marquée chez les 70 ans et plus (52%).

En date du 9 avril, 77% de la population de 70 à 79 ans et 84% des 80 ans et plus avaient reçu une première dose du vaccin, indique la page Twitter de la Santé publique.

Selon les projections de l’INESSS, les récentes mesures ciblées mises en place dans ces régions «pourraient réduire ces projections d’occupation des lits dédiés».