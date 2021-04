COVID-19: délestage à Québec

Délestage inévitable à Québec

La hausse importante de la propagation du coronavirus dans la Capitale-Nationale oblige à planifier du délestage. «On avait repris un certain rythme et atteint près de 90% de la normale, mais ce n’est plus possible de maintenir la cadence. Dès mercredi, pour suffire aux besoins croissants avec les effectifs à notre disposition, on doit procéder à un délestage de 20 à 35% des activités régulières. Cela représente environ 100 chirurgies de moins par semaine», précise Dr Bergeron.

Seuls des départements priorisés comme l’oncologie, l’obstétrique et la pédiatrie sont préservées de ses réductions de services. «La situation est évolutive, ajoute Dr Bergeron. Il faut s’adapter, car on atteint le seuil critique qu’on souhaitait éviter. C’est triste, mais certains patients devront patienter encore un peu. Nous demeurons persuadés que nous arriverons à relever le défi.» D’autres ajustements et du délestage pourraient encore être effectués à Québec si les augmentations de cas et d’hospitalisations se poursuivent.

Information et prévention

Au terme du point de presse, le directeur des services professionnels au CHU de Québec a tenu à souligner le dévouement du personnel de la santé après un an de crise sanitaire. Il demande à la population de les supporter en respectant les consignes sanitaires. «Nous sommes tous tannés, convient-il. Le ras-le-bol est généralisé. Il faut faire les derniers efforts dans le dernier droit de la pandémie. Évitons de se mettre à risque afin de ne pas venir s’ajouter aux cas d’hospitalisations liés à la Covid.»

Les personnes touchées par les mesures de délestage seront contactées pour confirmer le report des rendez-vous. Elles peuvent s’informer au 418 649-5654. Par ailleurs, les services d’urgence demeurent accessibles en tout temps.