COVID-19: nouvelle explosion des cas, surtout à Québec

Alors que le premier ministre prendra la parole en fin de journée, le Québec enregistre un nouveau bond de ses nouveaux cas de COVID-19 avec 1609 infections dans les dernières 24 heures. La province repasse la barre symbolique des 1500 alors que les cas explosent dans la région de la Capitale-Nationale.

Avec 436 nouveaux cas, soit une hausse de 186 en 24 heures, la région de la Capitale-Nationale passe devant la région de Montréal (370) pour le nombre de nouvelles infections le plus important de la province. Les autres régions les plus touchées sont Chaudière-Appalaches avec 179 cas et l’Outaouais avec 165 cas.

Du côté de Montréal, la directrice régionale de la Santé publique Dre Mylène Drouin, s’est dite hier «satisfaite» de la situation de la COVID-19 à Montréal où les variants ont progressé mais lentement.

Des variants qui continuent d’exploser selon la dernière mise à jour de l’INSPQ avec une hausse de 1141 pour le nombre de cas variants confirmés par criblage (pour un cumul de 13 177 cas).

Pour la deuxième fois en 48 heures, le premier ministre François Legault prendra la parole à 17h alors que la flambée des cas continue en régions notamment dans la Capitale-Nationale où les cas ont plus que doublé en quelques jours.

Depuis le début de la pandémie, près de 321 411 personnes ont été infectées par la COVID-19 et 299 241 sont depuis considérées comme rétablies.

Les hospitalisations continuent également d’augmenter de manière importante avec 23 nouvelles entrées pour un cumul de 566 (sur une base de lit désignée de 2117). Les soins intensifs sont aussi en hausse avec 9 nouvelles entrées pour un cumul de 132.

Le Québec enregistre dans le même temps 9 décès supplémentaires, dont 1 décès dans les dernières 24 heures, 7 décès entre le 1er et le 6 avril et 1 décès avant le 1er avril. Le bilan humain de la COVID-19 au Québec s’élève ainsi à 10 718 décès.

Les prélèvements s’élèvent pour la date du 6 avril à 45 901.

La campagne de vaccination continue au Québec avec pas moins de 47 769 doses administrées dans la journée d’hier. Ce sont 1 685 046 personnes qui ont été vaccinées contre la COVID-19 au Québec.

Le ministère précise que jusqu’à présent 2 358 095 doses ont été reçues. Prés de 71 600 doses d’AstraZeneca sont attendues dans la journée de demain. Sur les 339 600 doses de vaccins AstraZeneca reçues cette semaine, 159 940 ont été livrées dans les différents centres de vaccinations des régions, les autres sont toujours en transit.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé a annoncé hier l’ouverture de la vaccination pour environ 150 000 travailleurs essentiels montréalais qui pourront prendre rendez-vous dès vendredi pour recevoir une dose dans les prochaines semaines.

976 écoles avec cas actifs de COVID-19 au Québec

Le Ministère de l’Éducation a mis à jour ses données concernant les infections dans le milieu scolaire pour la date du 6 avril. Les cas positifs confirmés et actifs sont en hausse avec 3200 cas dans le réseau scolaire de la province (2632 élèves et 568 membres du personnel).

Le ministère recense une hausse des cas de variants dans les classes, avec 380 (+45) cas de variants confirmés et 783 cas présomptifs (+99) depuis le 12 mars.

Sur les 17 506 cas positifs rapportés, près de 14 306 sont rétablis et de retour à l’école.

Le nombre de classes actuellement fermées dans le réseau est de 9022, un chiffre évidemment impacté par les fermetures ordonnées par le gouvernement de Québec, tout comme le nombre total d’écoles fermées qui atteint 441.

Depuis le 5 janvier 2021, 2177 écoles ont rapporté un ou des cas positifs de COVID-19 au sein de leur établissement. 1201 écoles ne présentent plus de cas actifs depuis 14 jours et sont retirées du compte. Le nombre d’écoles ayant au moins un cas positif actif augmente de 9 pour un cumul de 976 écoles.