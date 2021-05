1 500 nouveaux logements abordables à venir au Québec

Les gouvernements du Québec et du Canada annoncent la construction ou l’acquisition et la rénovation de 1 500 logements abordables et familiaux au Québec, en partenariat avec un regroupement d’investisseurs des secteurs privé, public et philanthropique.

Dans cet investissement qui s’élève à près de 151 M$, le gouvernement du Québec octroie 30 M$ par l’entremise de la Société d’habitation du Québec (SHQ), de même que le gouvernement du Canada par le biais du Fonds d’innovation pour le logement abordable de la Stratégie nationale sur le logement.

Il permettra à des coopératives d’habitation, OBNL et offices d’habitation d’obtenir du financement à long terme pour construire ou pour acquérir et rénover quelque 1 500 logements abordables et familiaux à travers le Québec.

Ce partenariat stratégique sera géré par l’Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) dès l’automne 2021.

C’est donc l’AGRTQ qui analysera les projets soumis par les organismes emprunteurs et qui fera ses recommandations à un comité formé des partenaires-investisseurs. «Ça va être distribué dans l’ensemble du Québec selon les demandes qu’on va recevoir», a précisé Normand Belanger du Fonds de solidarité FTQ, un des investisseurs.

La ministre québécoise des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, estime qu’il «faut absolument continuer d’augmenter l’offre de logements, non seulement à Montréal, mais dans toutes les régions du Québec». Si «les besoins sont grands», son gouvernement refuse toujours de parler d’une «crise du logement» à la grandeur de la province.

Plus de détails suivront.