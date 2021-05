COVID-19: 960 nouvelles infections et 6 décès additionnels

On recense 960 nouvelles infections à la COVID-19 dans le cadre du bilan quotidien de la pandémie au Québec, dimanche. La veille, on rapportait un nombre presque similaire, soit 958. La baisse des hospitalisations se poursuit pour une cinquième journée de suite. Quelque 539 personnes sont hospitalisées en lien avec une infection à la COVID-19, soit huit de moins que la veille.

Un total de 124 personnes sont aux soins intensifs, une donnée en baisse de six. On déplore également six nouveaux décès au Québec, dont un au cours des 24 dernières heures. Cinq autres sont survenus entre le 2 et le 7 mai.

Un cumul de 29 582 prélèvements pour fins de dépistage ont été réalisés le 7 mai. Montréal enregistre 282 nouvelles infections à la COVID-19, ce qui fait qu’elle continue d’être la région la plus touchée par la pandémie. La Montérégie, avec 138, et Chaudière-Appalaches, avec 112, sont les deux autres régions les plus affectées.

Record de vaccination

Pour ce qui est de la vaccination, 76 166 doses administrées s’ajoutent, soit 74 694 doses dans les dernières 24 heures et 1 472 doses avant le 8 mai, pour un total de 3 718 074. Alors que la vaccination s’est ouverte aux 35 ans et plus, la semaine dernière, le Québec a battu de nouveaux records en termes de nombre de personnes vaccinées.

Près de 102 700 doses ont été administrées en date du 6 mai. Sur Twitter, le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, a décrit la réponse des Québécois comme «exceptionnelle».

En date du 7 mai, 40,1% de la population québécoise avait reçu au moins une dose de vaccin selon l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Seulement 1,8% de la population a reçu deux doses.

Le taux de vaccination de la population risque de s’accélérer au cours des prochains jours alors que dès lundi, les personnes âgées de 30 ans et plus pourront prendre rendez-vous. Mercredi, ce sera au tour des 25 et plus et vendredi, les 18 ans et plus pourront faire de même.

Le taux de positivité aux variants sur les sept derniers jours est en légère augmentation, avec un taux à 86,9%. Samedi, ce taux était de 86,1%.