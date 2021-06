Montréal en zone jaune dès lundi, les bals de finissants seront permis

L’entièreté du Québec passera en zone jaune dès lundi prochain, le 14 juin. Les cérémonies de remise des diplômes et les bals seront aussi permis par groupe de 250 personnes.

La pratique des sports en extérieur sera également possible, et il sera permis pour deux personnes d’adresses différentes de se rencontrer à l’intérieur. Dès lundi, les bars pourront ouvrir leurs terrasses, et accueillir des clients à l’intérieur.

Seule la région de Chaudière-Appalaches pourrait demeurer en orange, advenant que la situation sanitaire ne s’y améliore pas d’ici lundi. Il s’agit du secteur dans lequel il y a le plus grand nombre de cas actifs par résident, a indiqué le premier ministre François Legault en conférence de presse, mardi après-midi.

Le gouvernement du Québec espère que l’entièreté de la province passera en zone verte d’ici deux semaines. Dans les régions de cette couleur, comme la Gaspésie et la Côte-Nord, il est possible pour des personnes de trois résidences différentes de se rencontrer à l’intérieur. Il est aussi possible de pratiquer des sports à l’intérieur.

Changement de cap

Contrairement à ce qui avait été indiqué par la Santé publique précédemment, des bals de finissants seront organisés pour les élèves du secondaire. Ils n’auront pas à porter de masque ni à respecter la distanciation physique. Le tout devra cependant être tenu dans des salles ou des chapiteaux, à l’extérieur.

«Ce qu’on a convenu avec la santé publique, c’est qu’on fait un spécial, a expliqué le premier ministre. Les jeunes vont pouvoir danser ensemble, et être à moins d’un mètre»

Ils pourront être organisés à partir du 8 juillet, une date stratégique, puisque la majorité des jeunes devraient avoir reçu une première dose d’ici le 24 juin. Les vaccins offrent une immunité après environ deux semaines.

Plus de détails à venir