COVID-19: une deuxième journée sans décès dans les dernières 24 heures au Québec

La situation de la COVID-19 continue de s’améliorer au Québec qui enregistre une nouvelle journée de baisse, marquée également par un deuxième jour sans décès dans les dernières 24 heures.

Le Québec reste en dessous de la barre des 200 cas dans son dernier bilan avec près de 180 nouvelles infections dans les dernières 24 heures, soit une légère hausse par rapport à la veille.

Les éclosions actives de COVID-19 continuent également de descendre avec 293 éclosions à la date du 9 juin, inférieures à la moyenne des 7 derniers jours (389) et à celle des 28 jours (796). Une transmission du virus en ralentissement qui se voit confirmé par un taux de reproduction effectif (Rt) en baisse à 0,66.

Un ralentissement de l’épidémie qui se voit confirmée également par la dernière mise à jour sur les risques d’hospitalisation et projections des besoins hospitaliers au Québec publié hier, l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). L’institut suggère toujours une baisse des hospitalisations et ne prévoit pas de dépassement des capacités hospitalières au cours des prochaines semaines, que ce soit à Montréal ou en régions.

L’institut relate que le nombre d’hospitalisations anticipées est en diminution pour la huitième semaine consécutive, de l’ordre de -48% par rapport à la semaine précédente. Le nombre de nouveaux cas a diminué de 35% par rapport à la semaine précédente, et ce dans tous les groupes d’âge et dans la majorité des régions.

Actuellement, moins de 15% des lits réguliers et près de 20% des lits de soins intensifs sont actuellement occupés par des patients COVID-19 à Montréal et ses régions proches. Dans les autres régions, ces proportions s’élèvent à moins de 20% pour les lits réguliers et moins de 15% pour ceux des soins intensifs.

Pour la 18e journée consécutive, les hôpitaux québécois enregistrent une baisse des patients COVID-19, avec 7 hospitalisations de moins par rapport à la veille pour un cumul atteignant les 244 patients COVID-19. Les soins intensifs sont délestés de 5 patients pour un total de 59 personnes.

Malgré la baisse des hospitalisations enregistrées ces derniers mois, le retour à la normale au niveau des opérations chirurgicales ne pourra pas se faire avant 2023 selon le ministre la Santé Christian Dubé.

Une deuxième journée sans décès récent au Québec

Le total des personnes infectées par la COVID-19 depuis le début de la pandémie est de 372 656. Parmi eux, 359 421 sont depuis considérées comme rétablies.

Montréal enregistre toujours la part la plus importante des nouveaux cas de la province, avec 66 infections recensées.

Du côté des variants, selon les données de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) au 10 juin, le taux de positivité aux variants «préoccupants» sur les sept derniers jours est de nouveau en baisse de 0,6% avec un taux à 92,5%.

Pour la deuxième journée consécutive, le Québec n’a pas enregistré pour le moment de décès dans les dernières 24 heures. La province recense tout de même un décès supplémentaire survenu entre le 4 et le 9 juin. Le bilan humain de la COVID-19 au Québec s’élève ainsi à 11 167 décès.

Quant aux prélèvements, les tests réalisés à la date du 9 juin s’élèvent à 22 726.

67,7% de la population québécoise vaccinée

Une nouvelle journée dans la campagne de vaccination au Québec permet au Québec de se rapprocher de l’objectif des 75%. Ce sont 115 333 doses de vaccin supplémentaires qui viennent s’ajouter au total de la province (dont 98 455 dans les dernières 24 heures et 16 878 avant le 10 juin). Avec ces nouveaux chiffres, c’est près de 6 500 850 de doses de vaccin contre la COVID-19 qui ont été distribuées au Québec. Près de 12 973 doses ont été administrées hors du Québec portant le total cumulé des Québécois vaccinés à 6 513 823.

Le ministère de la Santé précise que, jusqu’à présent, 7 086 249 doses ont été reçues. Toutes les doses attendues cette semaine ont été livrées.