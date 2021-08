Vaccination: l’application VaxiCode déclasse Instagram et TikTok

La nouvelle application de preuve vaccinale, VaxiCode, est désormais l’application gratuite la plus téléchargée sur l’App Store d’Apple. Mercredi matin, première journée de disponibilité, elle dépassait même les applications populaires Instagram et TikTok.

VaxiCode est cette application permettant aux Québécois de prouver qu’ils sont pleinement vaccinés. En septembre, cette preuve leur donnera accès à certains services non-essentiels, qui seront refusés aux personnes non adéquatement vaccinées.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, s’est réjoui de cette popularité mercredi matin.

Notre application VaxiCode est au premier rang des applications gratuites au Canada 😀



À tous les Québécois, et particulièrement aux plus jeunes, continuons notre effort de vaccination



C’est quand même très bien que l’application VaxiCode du Québec dépasse Instagram et TikTok. pic.twitter.com/1QCnmQKwxn — Christian Dubé (@cdube_sante) August 25, 2021

Les utilisateurs de téléphones Android devront attendre quelques jours avant de pouvoir télécharger l’application VaxiCode.

Le gouvernement espère que ce passeport vaccinal incitera les réfractaires à se faire vacciner. Selon le dernier bilan gouvernemental, plus de 26 000 doses de vaccins ont été administrées hier. Ce qui demeure loin de la période forte, lorsque le gouvernement vaccinait près de 100 000 personnes par jour.

Environ 77% des Québécois de 12 ans et plus sont pleinement vaccinés. Plus de 86% ont reçu au moins une dose.

Mardi, des restaurateurs montréalais ont accueilli favorablement le lancement de VaxiCode.

Les hospitalisations augmentent toujours

Selon le dernier bilan, le Québec compte 110 hospitalisations liées à la COVID-19. C’est huit de plus que la veille. Les soins intensifs comptent 33 patients, une augmentation de quatre.

L’augmentation continue des hospitalisations inquiète le gouvernement et la santé publique. On craint de voir la même flambée des cas et des hospitalisations actuellement observable dans des pays où la quatrième vague a frappé plus tôt. Notamment en Israël, qui compte aujourd’hui plus de 12 000 cas supplémentaires et presque 700 hospitalisations pour une population semblable à celle du Québec.

Mercredi, le ministère de la Santé a recommandé aux entreprises de retarder le retour au bureau des employés. Le gouvernement a lui-même retardé le retour de ses fonctionnaires.

Les lieux de travail sont les principaux lieux d’éclosion, tant aujourd’hui que lors des vagues précédentes. Le Québec compte d’ailleurs 218 éclosions actives, soit 18 de plus qu’hier. La majorité (139) sont dans des lieux de travail.

Le nombre de nouveaux cas quotidiens se chiffre à 550. Le Québec déplore également un décès survenu hier et un autre survenu avant le 18 août, pour un total de 11 284 décès depuis le début de la pandémie.