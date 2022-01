COVID-19: 33 nouveaux décès s’ajoutent au bilan de la pandémie

Le Québec rapporte 33 nouveaux décès liés à la pandémie, dimanche, selon les plus récentes données fournies par les autorités sanitaires. Depuis le mois de mars 2020, 12 799 personnes sont mortes à la suite d’une infection à la COVID-19 à travers la province.

Pour une quatrième journée d’affilée, les hospitalisations sont en baisse au Québec, avec une diminution de 12 ainsi qu’un cumul de 3283. De ce nombre, 273 personnes sont aux soins intensifs, soit deux de moins que la veille.

On recense par ailleurs 5141 nouveaux cas confirmés de COVID-19. Notons toutefois que l’accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires. Cela fait en sorte que le nombre de cas rapportés par le ministère de la Santé est non représentatif de la situation dans l’ensemble du Québec.

Le nombre d’éclosions actives à travers la province se chiffre à 1623, soit deux de moins qu’au bilan présenté samedi.

Vaccination

Plus de 75 000 doses de vaccin, dont 53 800 troisièmes doses, ont été administrées par les travailleurs de la santé, en date du 22 janvier. Le jour précédent, c’était un peu plus de 100 000 doses qui avaient été inoculées au Québec.

Une proportion de 39% des Québécois âgés de cinq ans et plus ont désormais été triplement vaccinés, soit un point de pourcentage de plus que la veille. Près de 60% des premières doses administrées hier ont été reçues par des enfants de 5 à 11 ans.

En date du 22 janvier, 12,5% de la population québécoise éligible au vaccin était non vaccinée. Plus d’un quart (26%) des nouvelles hospitalisations concernaient des personnes non vaccinées. Les individus non vaccinés représentent 40% des personnes présentement admises aux soins intensifs en raison d’une infection à la COVID-19.

Le risque d’hospitalisation est 5,7 fois plus important pour une personne non vaccinée que pour une personne ayant reçu deux doses de vaccin.