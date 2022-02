Manifestations à Québec: 4 arrestations et 167 constats

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a dévoilé son bilan des derniers jours, après les manifestations contre les mesures sanitaires qui ont eu lieu devant l’Assemblée nationale, à Québec.

Le corps policier a procédé à un total de quatre arrestations, toutes survenues samedi, au cours des deux journées de protestation. Parmi celles-ci, on en dénombre deux pour des infractions criminelles (voies de fait et action indécente) et deux en lien avec le Règlement sur la paix et le bon ordre de la Ville.

En plus de ces interventions, la police a remis un total de 63 constats en vertu de la règlementation sur la paix et le bon ordre, 75 constats en vertu du Code de la sécurité routière et 29 constats de stationnement.

Pacifisme et respect

Le SPVQ a souligné la conduite des milliers de manifestants qui se sont rendus sur la colline Parlementaire au cours des derniers jours et qui ont fait part de leur mécontentement «dans le bon ordre et dans le respect», comme l’écrit le service de police dans un communiqué.

Les camionneurs qui étaient stationnés par dizaines sur le boulevard René-Lévesque ne sont pas en reste, puisqu’ils ont tous respecté l’entente convenue entre les organisateurs de l’évènement et la police. Comme prévu, tous les poids lourds ont quitté les alentours de l’Assemblée nationale avant 17h et les entraves à la circulation ont pu être levées par les agents de la paix en temps et en heure.

#MANIFESTATION | La totalité des camions stationnés sur René-Lévesque ont quitté | Sous peu, les voies de déviation sur René-Lévesque ainsi que les rues piétonnières seront levées pic.twitter.com/XMx1wZ94nX — Service de police de la Ville de Québec (@SPVQ_police) February 20, 2022