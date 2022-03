Québec annonce une aide à deux organismes pour les besoins humanitaires en Ukraine

La ministre des Relations internationales et de la Francophonie annonce une aide humanitaire de 300 k$ pour soutenir la population ukrainienne touchée par la guerre. Deux fonds d’urgence des organismes de coopération internationale (OCI) recevront respectivement 150k$: il s’agit de Médecins du Monde Canada et de Croix-Rouge canadienne, division du Québec.

«Depuis le début de cette crise, les Québécois sont solidaires avec le peuple ukrainien et la communauté ukrainienne du Québec. Cette guerre contrevient aux principes d’inviolabilité des frontières et d’autodétermination des pays. Il s’agit d’une violation fermement condamnée par notre gouvernement et il est de notre devoir de soutenir la population ukrainienne», explique le ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec.

Les deux OCI ont été sélectionnés en raison de leur présence sur le terrain, de leur neutralité et de leur capacité à contribuer aux efforts visant à fournir les aides de premières nécessités aux communautés affectées.

Cette aide financière s’ajoute à d’autres mesures déjà instaurées par Québec, telles que le retrait des produits russes à la Société des alcools du Québec (SAQ) et la mise en berne du drapeau ukrainien à l’Assemblée nationale du Québec.

Il s’agit d’une première aide immédiate de notre gouvernement et nous évaluons présentement d’autres formes d’aide pouvant soutenir la population ukrainienne. Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie continuera de surveiller la situation et d’évaluer les besoins de l’Ukraine d’ici la fin du conflit.

Communautés ukrainienne et russe au Québec

42 550 Québécois d’origine ukrainienne

Québécois d’origine ukrainienne 55,5% se concentrent dans la région de Montréal, 18,5% en Montérégie et 5,4% en Outaouais.

se concentrent dans la région de Montréal, en Montérégie et en Outaouais. 55 235 Québécois d’origine russe

Québécois d’origine russe 69,3 % se concentrent dans la région de Montréal, 12,6% en Montérégie, et 5,7% à Laval.