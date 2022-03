Fin du masque en classe dès aujourd’hui

Alors que la semaine de relâche prend fin pour plusieurs élèves du primaire et du secondaire, le retour en classe vient avec le retrait du masque en classe.

Les élèves devront toutefois continuer à porter le couvre-visage lors de leurs déplacements, dans les aires communes ainsi que dans le transport scolaire.

Il s’agit d’une première étape vers le retrait du port du masque pour l’ensemble de la population. La semaine dernière, Québec annonçait que celui-ci ne serait plus obligatoire dans les lieux publics d’ici au 15 avril prochain. Il faudra attendre au minimum jusqu’à la mi-mai avant de le voir disparaitre complètement puisqu’il sera toujours obligatoire dans les transports en commun.

D’autres allégements à venir cette semaine

Par ailleurs, la fin du masque en classe n’est pas le seul allégement aux mesures sanitaires dont les Québécois pourront profiter cette semaine. À compter de vendredi, la présentation du passeport vaccinal ne sera plus nécessaire afin d’accéder aux restaurants, salle de spectacles, cinémas et autres endroits où celui-ci était obligatoire depuis le 1er septembre dernier.

De plus, l’ensemble des lieux publics retrouveront leur pleine capacité. Quant aux restaurants et aux bars, il leur sera de nouveau permis d’exploiter leurs établissements en fonction des heures régulières et de tenir des activités de danse ou de karaoke.