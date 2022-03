Trudeau et la plupart des élus fédéraux bannis du territoire de la Russie

Justin Trudeau est désormais banni de la Russie, tout comme Mélanie Joly, Alexandre Boulerice et de nombreux autres élus fédéraux.

Au total, le Kremlin bloque l’entrée à 313 Canadiens dès mardi. Son ministère des Affaires étrangères a publié une liste des citoyens exclus, largement composée d’élus fédéraux.

La Russie a banni le premier ministre Trudeau et les autres après qu’Ottawa a imposé de nouvelles sanctions économiques à 15 individus de la garde rapprochée de Vladimir Poutine. L’agence russe TASS, porte-parole du régime de Poutine, déplore des «actions hostiles du régime canadien actuel allant bien au-delà des limites de la décence».

La députée d’Ahuntsic-Cartierville, Mélanie Joly, a indiqué qu’elle s’attendait à voir son accès à la Russie limité. «On ne va pas reculer», assure-t-elle. Mme Joly est ministre des Affaires étrangères.

Vivre d’espoir

Cette liste noire a été publiée quelques heures après la présentation virtuelle du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, aux députés de la Chambre des communes. «Imaginez le bombardement de vos villes. Des missiles tombent, et vos enfants vous demandent ce qui se passe», a lancé l’élu ukrainien aux parlementaires canadiens.

M. Zelensky est un «champion de la démocratie», a réagi Justin Trudeau à l’issue de ce discours. «Ton courage, et le courage de ton peuple nous inspirent tous. Vous défendez le droit des Ukrainiens de choisir leur propre avenir. Et ce faisant, vous défendez les valeurs qui constituent les piliers de tous les pays libres et démocratiques», a dit le premier ministre.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a également apporté son soutien à Volodymyr Zelensky. «Votre ennemi, monsieur le président, n’a ni le cœur, ni le courage, ni la force, ni la dignité de vaincre la bravoure du peuple ukrainien. Monsieur Zelensky, vous vaincrez. À sa modeste mesure, le Québec célèbrera avec l’Ukraine.»