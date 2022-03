Ukraine: un concert en soutien aux réfugiés à la basilique Notre-Dame

Un Concert pour la paix, mettant notamment en vedette l’Orchestre de l’Agora, le pianiste Jean-Michel Blais et la soprano Natalie Choquette, se tiendra à la basilique Notre-Dame le 22 mars prochain en soutien aux réfugiés ukrainiens fuyant la guerre.

Tous les profits de ce concert seront versés à l’Association Folkowisko de Pologne, qui mène actuellement sur le terrain une mission humanitaire auprès des victimes de la guerre ayant besoin d’aide des deux côtés de la frontière polono-ukrainienne.

L’association se soucie de la condition de milliers de personnes chaque jour (repas chauds, biens essentiels, aide médicale).

Depuis le début du conflit en Ukraine, plus de deux millions de réfugiés ont fui leur pays, dont un million a franchi la frontière polonaise.

Le concert est sous la direction artistique de Nadia Monczak, une violoniste d’origine polonaise qui a enseigné la musique dans des camps de réfugiés en Grèce en 2018 et qui est en contact direct avec des collègues à la frontière polono-ukrainienne.

L’entrée au concert est libre, avec contribution volontaire. Cependant, l’événement vise à récolter le plus de fonds d’urgence possible à envoyer directement pour venir en aide aux réfugiés à la frontière. Ainsi, pour que cette soirée ait un réel impact, les mélomanes sont invité.e.s à venir avec de l’argent comptant ou leur carte de crédit.

Voici l’ensemble des artistes qui participeront au concert:



L’Orchestre de l’Agora, sous la direction de Nicolas Ellis, chef d’orchestre, Jean-Michel Blais, piano, Natalie Choquette, soprano, Serhiy Salov, piano, Steven Massicotte, piano, Marc-Antoine d’Aragon, baryton, Nadia Monczak, violon, Benjamin Deschamps, clarinette, Mariusz Monczak, violon, Lorraine Gauthier, violoncelle et Claudia Ferri à l’animation.



Et un aperçu des pièces qui seront jouées:



M. Richter – Dona Nobis Pacem 2

J.S. Bach – Concerto pour piano en ré mineur, I. Allegro

P. Mascagni – Ave Maria

H. Wieniawski – Fantaisie sur les thèmes de l’opéra Faust

M. Skoryk – Melodiya

W. A. Mozart – Concerto pour piano en mi bémol majeur, II. Andantino

Bach – Gounod – Ave Maria

M. Lysenko – Prière pour l’Ukraine

J.-M. Blais – Yanni et Amour

L. Einaudi – I Giorni

F. Chopin – Andante Spianato et Polonaise Brillante

S. Orel – Hoverla