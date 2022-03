Vaccin: l’administration de la 4e dose débute dans les milieux de vie

Alors que la tendance à la hausse se confirme dans les hôpitaux du Québec, la campagne de vaccination pour la dose de rappel (4e dose) du vaccin contre la COVID-19 a débuté hier dans tous les milieux de vie pour les aînés.

Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), la priorité sera accordée aux centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD). Les autres milieux de vie concernés, notamment les ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF) et les résidences privées pour aînés (RPA), pourront également recevoir la dose de rappel. Il s’agit d’apporter une protection supplémentaire aux personnes les plus vulnérables.

Aucune démarche n’est nécessaire de la part des personnes ou de leurs proches pour prendre rendez-vous car des équipes mobiles se déplaceront vers ces milieux.

Rappelons que les personnes de 80 ans et plus qui vivent à la maison et les personnes immunodéprimées peuvent prendre rendez-vous pour bénéficier la 4ème dose de vaccin.

Hausse des hospitalisations

Compte tenu de l’augmentation de la transmission causée par la présence du variant BA2, le MSSS appel à la vigilance surtout auprès des personnes vulnérables qui résident dans les milieux de vie. Les personnes proches aidantes ou les visiteurs ayant des symptômes s’apparentant à la COVID-19 et qui sont en isolement ne doivent pas se présenter dans ces milieux de vie.

Les hôpitaux du Québec ont enregistré 148 entrées et 101 sorties hier, portant le total des hospitalisations pour la COVID-19 à la barre de 1200, selon le dernier bilan gouvernemental. De ce nombre, 60 sont aux soins intensifs. Le Québec déplore aussi huit décès supplémentaires.

Les chiffres de l’Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ) montrent également une lente progression des éclosions de la COVID-19. On compte 479 éclosions actives, contre 427 éclosions enregistré le 12 mars.