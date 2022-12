Les Métro d’Or 2022: et les gagnants sont…

Comme chaque année, Métro vous présente les personnalités, événements et phénomènes qui ont retenu notre attention. Voici les Métro d’Or 2022.

Chiffre de l’année: 400 $ et 600 $

Montage Métro Média

Les chèques de François Legault ont fait couler beaucoup d’encre cette année. Après un premier montant de 500 $ envoyé cette année avec les remboursements d’impôt, le premier ministre a promis un nouveau chèque de 400 $ ou 600 $ à près de six millions de Québécois. La distribution de chèques est une mesure tirée du «bouclier anti-inflation» promis par la Coalition avenir Québec (CAQ) alors que les salaires n’ont pas augmenté aussi vite que l’inflation.

Mot de l’année: inflation

Montage Métro Média

Cette année, en effet, impossible d’échapper à ce terme: les factures d’épicerie, le prix du carburant… À l’automne 2022, l’Indice des prix à la consommation (IPC) avait augmenté de 6,9% comparativement à l’année précédente. Une inflation pendant laquelle les grandes entreprises ont maintenu – ou parfois gonflé – leurs marges. L’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS) soulignait qu’au cours de la dernière année, les entreprises auraient engrangé plus de 91 G$ de bénéfices nets supplémentaires, avec les secteurs des matières premières, de la finance et de la vente en tête.

Objet de l’année: le passeport canadien

Montage Métro Média

L’an dernier, on avait choisi le passeport vaccinal. En 2022, c’est le passeport canadien qui s’est retrouvé sous les feux des projecteurs. On se souvient des files d’attente interminables devant les bureaux de Passeport Canada, au complexe Guy-Favreau, au mois de juin. Certaines personnes passaient même la nuit sous une tente dans l’espoir d’obtenir leur précieux sésame à temps pour leur voyage.

Citation de l’année:

«80% des immigrants s’en vont à Montréal, ne travaillent pas, ne parlent pas français, ou n’adhèrent pas aux valeurs de la société québécoise.»



– Jean Boulet, ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration

Ces propos de Jean Boulet lors d’un débat en pleine campagne électorale avaient suscité de nombreuses critiques de la part des détracteurs de la CAQ. Mais tout en assurant que M. Boulet s’était «disqualifié» comme ministre de l’Immigration, François Legault avait alimenté à son tour la polémique en déclarant: «Les Québécois sont pacifiques, ils n’aiment pas la chicane, ils n’aiment pas les extrémistes, ils n’aiment pas la violence. Il faut s’assurer qu’on garde ça comme c’est là actuellement.»

Buzz de l’année: l’intimidation à OD

Montage Métro Média

Impossible de passer l’année 2022 sans entendre parler d’Occupation double. Les candidats de l’émission de téléréalité Isaack, Philippe et Félix avaient été montrés du doigt pour des gestes d’intimidation à l’endroit d’autres participants. La production de l’émission diffusée sur Noovo a finalement décidé de les exclure après avoir fait le plus gros buzz de l’année au Québec.

Événement de l’année: le vol des influenceurs à Tulum

Montage Métro Média

Onze mois plus tard, personne n’a oublié le party d’influenceurs à bord d’un vol Sunwing Montréal-Cancún alors que des mesures sanitaires strictes étaient encore en vigueur. COVID-19 ou pas, début janvier, une centaine de jeunes ont brisé l’internet, vapoteuses en main, avec une vidéo filmée dans la cabine de l’avion où l’alcool coulait à flots. Les images ont fait le tour du monde, et même Justin Trudeau y était allé de sa réaction, qualifiant la bande d’«ostrogoths» et de «gang de sans-dessein».

Bonnet d’âne: Hockey Canada

Montage Métro Média

Le choix était difficile au sein de la rédaction de Métro. Elon Musk, les influenceurs de l’avion Sunwing, Fierté Montréal pour le défilé annulé… On s’est finalement arrêté sur Hockey Canada. Selon les allégations, l’instance aurait camouflé une affaire de viol collectif survenu en 2018. Huit joueurs de l’équipe masculine canadienne junior auraient agressé sexuellement une jeune femme après un gala de Hockey Canada à London, en Ontario. Le président et chef de la direction Scott Smith a remis sa démission le 11 octobre dernier.

Gagnant de l’année: la CAQ

La première place revient inévitablement à la CAQ. La formation politique de François Legault a été reconduite au pouvoir avec une victoire écrasante le 3 octobre dernier. Le parti, qui en 2018 avait mis fin à des décennies d’alternance libérale et péquiste, a remporté 90 circonscriptions sur 125. Il a décroché la plus large majorité depuis le gouvernement libéral de Robert Bourassa en 1973 (102 députés sur 110).