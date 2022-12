Ottawa interdit dès décembre certains plastiques à usage unique

Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault.

À partir du 20 décembre, la fabrication et l’importation pour la vente de produits en plastique à usage unique considérés néfastes seront interdites au Canada.

C’est en matinée que le ministre de l’Environnement et du Changement climatique Steven Guilbeault, le ministre de la Santé Jean-Yves Duclos et le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne Joyce Murray ont annoncé l’interdiction des plastiques à usage unique suivants:

Les sacs d’emplettes;

Les ustensiles;

Les récipients alimentaires en plastique difficiles à recycler;

Les bâtonnets à mélanger;

Les pailles (sauf certaines exceptions).

«Alors que le Canada accueille le monde entier dans le cadre de la 15e Conférence des Parties (COP15) à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, le gouvernement du Canada réaffirme son engagement ferme à lutter contre la pollution plastique et à protéger la biodiversité», indique le ministère de l’Environnement et du Changement climatique du Canada dans un communiqué.

Selon les estimations du ministère, cette mesure permettra d’éliminer 1,3 million de tonnes de déchets de plastique (difficiles à recycler) et l’équivalent de plus d’un million de sacs à ordures remplis.

«Il existe un lien clair entre un monde exempt de pollution plastique et un monde durable possédant une riche biodiversité», a déclaré le ministre Steven Guilbeault.

Notons que l’interdiction de la fabrication et de l’importation des anneaux en plastique pour l’emballage de boissons entrera en vigueur en juin 2023.