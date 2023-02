Voici l’évolution du prix des aliments les plus populaires au cours de 2022

L’année 2022 a été synonyme d’augmentations de prix. Dans le cadre de son rapport sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation (IPC) de la dernière année, Statistiques Canada dévoile l’évolution des prix des aliments vendus dans chaque province.

Les fruits et légumes

Les données sur la patate, l’aliment végétal le plus acheté au Canada selon Léger, montrent étonnamment une baisse de prix, passant de 4,51$ à 4,32$ au Québec au cours de l’année. En deuxième position, on trouve les carottes. D’ailleurs, les statistiques montrent aussi une baisse de leur prix. Alors qu’elle se vendait 2,99$ le kilogramme en janvier 2022, elles se vendaient 2,93$ en décembre.

L’histoire est différente pour le fruit le plus vendu au pays: la pomme. L’évolution de son prix va dans le sens de l’inflation générale de l’économie canadienne. Augmentant de près d’un dollar, le prix au kilogramme était de 5,00$ en janvier, puis à 5,97$ en décembre.

Les viandes et substituts

Du côté des viandes et substituts, l’histoire se complique. Les données sur le poulet – la viande la plus vendue au Canada selon Statista – sont diverses, mais ne permettent pas d’établir unilatéralement si son prix a baissé ou augmenté. Le prix de certains formats, soit le poulet entier et les hauts de cuisse, a augmenté, alors que le prix des autres, les poitrines et les pilons, a baissé.

Si les alternatives sans-viandes peuvent sembler économiques, les statistiques témoignent quand même d’une augmentation assez forte. Le prix moyen d’un burger sans viande est passé de 5,54$ à 6,30$ au cours de l’année, soit une augmentation de 76 cents.

Quant aux œufs, le prix de la douzaine a augmenté de 26 cents pendant l’année. Se vendant 3,20$ en janvier, elle se vendait ensuite 3,36$ en décembre. S’il y a augmentation, on est loin de la situation alarmante actuelle aux États-Unis, où les œufs sont l’une des catégories alimentaires dont le prix a augmenté le plus rapidement. Une douzaine d’œufs se vend actuellement autour de 8$ en Californie.

Les produits laitiers

La base des produits laitiers, c’est le lait, et de son côté, le prix a augmenté en moyenne de 20 cents par litre. Un litre se vendait 2,43$ en janvier 2022, puis 2,68$ en décembre. La populaire alternative que représente le lait de soja se vend aussi beaucoup plus cher en fin qu’en début d’année. Le prix d’un format 1,89 litre est passé de 4,06$ à 4,69$ pour la même période.

Le pain

Les augmentations de prix sont particulièrement élevées au niveau des produits transformés comme le pain. Le pain blanc est passé de 3,51$ à 4,38$, une augmentation de 87 cents, et le pain plat, de 2,48$ à 3,59$, soit une augmentation de près de 50%.

L’inflation n’étant pas derrière nous, le président de la chaîne d’épiceries Métro, Éric La Flèche, prévient qu’il y a d’autres augmentations de prix à venir. «À partir du 1er février, il va y avoir certaines augmentations», a-t-il déclaré dans un point de presse la semaine dernière.