Legault tire un trait sur l’enfouissement du réseau électrique

Le premier ministre du Québec, François Legault, a tiré un trait sur la possibilité d’enfouir le réseau électrique. Alors qu’il était de passage dans les bureaux d’Hydro-Québec pour mesurer l’avancée des travaux de rétablissement du service dans les différentes régions du Québec, M. Legault en a aussi profité pour s’exprimer sur certains enjeux découlant de la crise météorologique.

Évoquée plus tôt lors du point de presse des ministres de l’Énergie et de la Sécurité publique, Pierre Fitzgibbon et François Bonnardel, la question de l’enfouissement des fils électriques est revenue sur la table lors de la période des questions.

Même avec le soutien financier offert par le gouvernement fédéral, il s’agirait d’un projet «irréaliste», a jugé François Legault.

Enfouir tous les fils d’Hydro-Québec, on parle d’environ 100 milliards [de dollars]. Il faut être réaliste. Ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’autres façons de se protéger. François Legault, premier ministre du Québec

L’enjeu d’un programme d’aide aux sinistrés s’est aussi mêlé de la partie. Le premier ministre est demeuré laconique à ce sujet. «On va regarder ça, comme on l’a fait dans les événements précédents», a-t-il répondu.

À l’heure actuelle, 1 025 798 clients d’Hydro-Québec sont privés d’électricité à l’échelle de la province. Parmi ceux-ci, près de la moitié résident à Montréal.

Je me rendrai dans les bureaux d’Hydro-Québec dès 13h pour voir le portrait des pannes au Québec. Les équipes sont sur le terrain et travaillent à rétablir la situation. Merci de votre patience et suivez les consignes. — François Legault (@francoislegault) April 6, 2023