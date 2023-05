Plus besoin de se déplacer pour renouveler son passeport dès l’automne

Toutes les étapes du processus de renouvellement de passeport pourront être effectuées sur une plateforme en ligne dès cet automne.

Il sera notamment possible de «téléverser les photos de passeport et de procéder au paiement» sur une plateforme web sécurisée plutôt que de se rendre dans un bureau de passeport, a affirmé le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser, mercredi.

Rappelons que lors du printemps et de l’été derniers, la crise des passeports avait engendré des délais de renouvellement déraisonnables alors que des files d’attente de plusieurs jours s’étendaient devant les bureaux de passeport. Le renouvellement en ligne devrait contribuer à éviter le retour d’une telle crise.

La nouvelle plateforme de renouvellement du passeport s’accompagnera d’ailleurs d’un nouveau design du passeport canadien. La sécurité de ce dernier sera renforcée par rapport au modèle précédent, et son design mettra de l’avant la diversité naturelle et culturelle.