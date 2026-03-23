P-A Méthot s’allie aux paramédics en négociation pour leur convention collective

Les syndicats représentant les paramédics de Montréal, Laval et de la Montérégie ont lancé une vidéo inédite pour mettre en lumière la réalité de leur profession. Cette initiative, animée par l’humoriste P-A Méthot, vise à sensibiliser la population aux défis quotidiens auxquels font face les paramédics, alors qu’ils sont en pleine négociation avec le gouvernement pour une nouvelle convention collective.

La vidéo, qui peut être visionnée sur les réseaux sociaux et sur le compte YouTube de la Fédération de la santé et des services sociaux-CSN, présente les témoignages d’une quarantaine de paramédics. Ces professionnels de la santé partagent leur expérience et les obstacles institutionnels et administratifs qu’ils rencontrent dans leur travail quotidien.

«C’est clair, pour le gouvernement, les paramédics, nous ne sommes qu’une colonne de dépenses», déplore le président du Syndicat des paramédics et du préhospitalier de la Montérégie-CSN, Gaétan Dutil. «Le secteur préhospitalier est mal en point. Il a besoin de soins d’urgence. Si le gouvernement choisit de fermer les yeux sur notre réalité, nous croyons que la population doit être informée des conséquences que cela entraîne.»

P-A Méthot affirme que c’est un ami ambulancier qui l’a sensibilisé à la réalité de ces professionnels de la santé.

«J’ai beaucoup d’ambulanciers dans mes amis qui ont fini l’école en même temps que moi. Mes deux voisins, chez ma mère, sont ambulanciers, alors ça me rassure. C’est sûr qu’ils ont les clés, alors ils sont pas obligés de défoncer la porte!», lance-t-il au début de la vidéo.

Deux ans sans convention collective

Les 3300 paramédics membres des syndicats CSN sont sans convention collective depuis le 31 mars 2023. Les négociations avec le gouvernement sont au point mort, affirme Gaétan Dutil.

Claude Lamarche, président du Syndicat du préhospitalier-CSN (Urgences-Santé), a initié les premiers contacts avec P-A Méthot pour la réalisation de cette vidéo. Les syndicats espèrent que cette vidéo incitera les députés du Québec à prendre conscience des enjeux et à agir pour améliorer les conditions de travail des paramédics.

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