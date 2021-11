Le PQ propose sa propre refonte de la loi 101

Jugeant que l’administration Legault ne va pas assez loin dans sa lutte pour préserver le français, le Parti québécois (PQ) propose son propre projet de modernisation de la loi 101.

Selon la réforme proposée par le PQ, la loi 101 s’appliquerait aux cégeps. L’objectif serait de limiter le nombre d’étudiants allophones dans les cégeps anglophones. Comme le dévoilait le Journal de Montréal, ces étudiants sont aujourd’hui majoritaires dans les cégeps anglophones de Montréal.

Désormais, les étudiants des cégeps anglophones seraient soumis à un examen de français, obligatoire pour l’obtention du diplôme d’études collégiales. «Pour prétendre à une langue commune au Québec, il faut s’assurer que tous les étudiants maîtrisent un français de qualité», considère le député péquiste Pascal Bérubé.

Selon le projet de loi 96 proposé par le gouvernement, les villes qui comptent 50% ou moins de citoyens anglophones perdront leur statut bilingue. Une résolution adoptée au conseil municipal peut toutefois aller à l’encontre de cette résolution. «Ça manque de courage, dénonce M. Bérubé. Le gouvernement ne veut pas s’aliéner les municipalités, c’est ridicule la façon dont il opère.»

S’intéresser à la langue, c’est un objectif purement politique que se donne le gouvernement. La preuve? Il n’y a pas de cibles. On veut se donner l’impression qu’à un an des élections, on bouge sur la langue.

Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia