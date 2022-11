Hippolyte-La Fontaine: QS suggère du transport en commun gratuit

Les mesures de mitigation pour pallier le chantier massif du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sont «bâclées» et «insuffisantes», estime Québec solidaire (QS). Alors que la CAQ martèle son message «trouvez votre plan B», le parti de gauche propose la gratuité totale du transport en commun entre la Rive-Sud et Montréal.

QS propose également de réduire les tarifs de 50% du transport en commun dans l’agglomération de Longueuil. Une autre alternative serait de réserver une voie pour le covoiturage et les bus sur le Pont-Jacques-Cartier. Enfin, les solidaires invitent le gouvernement à «travailler avec les sociétés de transport pour développer l’offre et la fréquence des bus, des trains et des traversiers».

«Le fiasco du tunnel doit servir de leçon au ministère des Transports : il faut arrêter la gestion à la petite semaine de nos infrastructures en transport et penser à long terme, estime le député de Taschereau et porte-parole du parti sur les dossiers liés aux transports, Étienne Grandmont. L’avenir de notre mobilité, c’est le transport en commun arrimé avec de meilleures politiques d’occupation de notre territoire, ça ne se règle pas sur un coin de table».

Mesures insuffisantes?

Le chantier massif du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine entre dans sa deuxième journée, avec la crainte d’importantes répercussions sur le trafic routier dans la région métropolitaine de Montréal.

Rappelons que pour réduire les impacts des travaux de réfection, la Société de transport de Montréal (STM) a ajouté 50 départs quotidiens sur la ligne jaune lors des heures de pointe. Deux quais supplémentaires ont aussi été installés au terminus Radisson pour accueillir tous les autobus de Longueuil et d’exo. La STM a en outre mis en place pour faciliter la circulation des travailleurs du secteur.

«Il faut agir sur l’ensemble du réseau. Certaines [mesures] seront en place quelques jours alors qu’on en a pour plus de 1000 jours de travaux, déplore M. Grandmont. La CAQ a échoué à offrir de véritables alternatives aux gens qui voyagent entre Montréal et la Rive-Sud».

Pour voir «la lumière au bout du tunnel», le deuxième parti d’opposition demande la collaboration de la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, «à collaborer avec les oppositions pour étudier leurs solutions».

Rappelons que le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, souhaite aussi rencontrer la ministre Guilbault. Il propose d’offrir la gratuité et d’augmenter la fréquence des transports collectifs dans l’est de l’ile.