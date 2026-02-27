Intelligence artificielle: 36 M$ pour soutenir Mila

Le gouvernement du Québec a annoncé un investissement de 36 millions de dollars pour soutenir Mila, l’Institut québécois d’intelligence artificielle. Cette initiative vise à consolider le réseau universitaire international en intelligence artificielle (IA) et à continuer de former et d’attirer des talents, renforçant ainsi le leadership du Québec dans ce domaine.

L’annonce a été faite par le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Jean Boulet, et la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau. La députée de Laval-des-Rapides, Céline Haytayan, a également participé à cette annonce en tant qu’adjointe parlementaire du ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, avec un focus sur l’intelligence artificielle, le quantique, les sciences et l’innovation.

Grâce à cet appui financier, Mila pourra non seulement renforcer son rôle en tant qu’institut de recherche de classe mondiale, mais aussi continuer à accompagner les entreprises québécoises dans le développement et l’adoption de technologies liées à l’intelligence artificielle.

Mila est reconnu pour son engagement envers un développement éthique et responsable de l’IA. L’institut joue un rôle crucial dans la position du Québec comme chef de file mondial dans ce domaine.

Cet investissement s’inscrit dans une stratégie plus large du gouvernement québécois pour maintenir et renforcer sa position sur la scène internationale en matière d’intelligence artificielle.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.