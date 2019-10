Ce week-end, on profite du beau temps pour s’évader de la métropole et on part cueillir des citrouilles directement dans le champ des producteurs. Un véritable plaisir de se trouver en pleine campagne lors d’une belle journée d’automne.

1. Centre d’interprétation de la courge

Samedi, on célèbre d’avance l’Halloween au Centre d’interprétation de la courge située dans le magnifique village de Saint-Joseph-du-Lac. On voit de près les courges jaune pâle, vertes, mauves ou orange. Avec une brouette, on récolte des citrouilles, mais aussi l’une des 40 variétés de courges cultivées sur place. Ces provisions nous permettront de préparer un éventail de recettes incluant potages, gâteaux, quiches, gratins et frites.

Les propriétaires Alexandra et Catherine Lauzon dévoilent à leurs clients les secrets pour cuisiner des courges de façon simple et rapide. Elles m’ont fait découvrir la Sweet maman qui remplace les pommes de terre dans le pâté chinois. Un délice. J’ai appris à cuisiner des frites délicieuses à partir de la courge poivrée qui a un goût de noisette. On la coupe en fines tranches et on arrose d’un filet d’huile et d’épices. On la place au four à 350°C pendant 30 à 40 minutes.

Fête de l’Halloween

Ce samedi, les sœurs Lauzon invitent le public à arriver, vêtu d’un costume de l’Halloween. Sur place, la sorcière La Farlouche sera présente jusqu’à 15 heures.

Les enfants costumés recevront un bonbon et une petite courge décorative.

On profite de l’endroit pour se rendre au bistro situé juste à côté. On déguste la bière ou un verre de vin rosé, blanc ou rouge produit à partir du vignoble et de la microbrasserie.

Centre d’interprétation de la Courge, au 839 chemin Principal, à Saint-Joseph-du-Lac

2. La Courgerie

L’endroit est fort connu des Québécois. Depuis 20 ans, les propriétaires Pascale Coutu et Pierre Tremblay cultivent 300 variétés de citrouilles et de courges dans leur immense domaine situé dans la région de Lanaudière. Sur place, on se procure les petits pots de marinades, relish et salsa gourmandes.

En plus de la cueillette, on peut assister à des ateliers culinaires et des dégustations de produits. Dépaysement garanti en prenant part à une balade en voiture tirée par un tracteur.

Ce week-end, les enfants pourront participer à un atelier de décoration de citrouilles, de 13h à 16h.

Sculpture de citrouilles

À la veille du week-end de l’Halloween, le 27 octobre, le sculpteur Alex S. Girard donnera ces conseils pour créer des citrouilles et potirons fantastiques.

La Courgerie, au 2321 rang Grand Saint-Pierre, à Sainte-Élisabeth

3. La Ferme Cormier à l’Assomption

À 30 minutes de Montréal, la ferme Cormier de l’Assomption propose aussi la cueillette de citrouilles, ainsi qu’une variété de courges dont les spaghettis, stripetti et smallghetti, potirons et Hubbard. Du côté des courges, il reste encore des spaghettis, stripetti, smallghetti, potirons et Hubbard au champ.

La ferme Cormier, au 160 rang l’Achigan, à L’Assomption

Quoi faire avec les graines ?

Quand on vide la courge ou la citrouille, on dépose les graines avec leurs filaments sur une plaque à biscuits. On ajoute un filet d’huile et on assaisonne de nos épices préférées. Les filaments sont remplis de nutriments, et donneront du croustillant. On les place au four à 300°F pendant 45 minutes à 1 heure, jusqu’à ce que les graines soient croustillantes. Savoureuses dans les barres tendres ou pour décorer un potage.

Une suggestion de livre pour cuisiner les courges?

Le meilleur des courges, écrit par Pascale Coutu et Pierre Tremblay, qui recense 50 recettes ainsi que des conseils et trucs pour cuisiner les courges.