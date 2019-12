Cinq endroits où acheter une exquise bûche de Noël

Arhoma Boulangerie Jarry Patrice Pâtissiers L’Amour du pain Pâtisserie Rhubarbe

Dans le temps des Fêtes, on se gâte, et cela passe par la nourriture! Cuisinez des salades funky, des dindes farcies et de chics hors-d’œuvre, mais, en ce qui concerne les pièces maîtresses comme la bûche de Noël, mieux vaut laisser les chefs les préparer. Voici cinq endroits à Montréal où dénicher les plus belles bûches de Noël.

Arhoma et La Fabrique Arhoma

La boutique Arhoma de la place Simon-Valois abrite les trois bûches de Noël créées par la pâtissière Judith Simoneau, alors qu’à La Fabrique Arhoma, située angle Ontario et Papineau, le pâtissier Julien Guillegault a imaginé trois autres créations.

Arhoma, 15, place Simon-Valois La Fabrique Arhoma, 1700, rue Ontario Est

Boulangerie Jarry

Nouvellement arrivée dans le quartier Villeray, la boulangerie Jarry propose une bûche de Noël du tonnerre! Madeleine au chocolat, croustillant de sarrasin au chocolat, compotée de camerises, crémeux au chocolat noir, mousse au chocolat au lait, chantilly au sarrasin… Une merveille offerte en deux formats!

380, rue Jarry Est

Patrice Pâtissiers

D’une élégance sans nom, les trois bûches de Noël du célèbre pâtissier Patrice Demers feront grande impression au souper du réveillon. D’audacieuses saveurs: chocolat, canneberges et sésame, praliné noisette et café Saint-Henri, citron et mélilot. Un choix de deux formats est proposé.

2360, rue Notre-Dame Ouest

L’Amour du pain

Artisans de la farine et du bonheur, les boulangers de chez L’Amour du pain ont créé un menu des Fêtes, que dis-je, un festin des Fêtes! Cinq saveurs de bûches sont proposées: pommes-caramel, tiramisu, sucre à la crème, fraîcheur (mandarine et stratiatella) et royale (chocolat), et ce, en trois formats différents.

Quatre adresses dans le Grand Montréal

Les talents de la pâtissière Stéphanie Labelle se sont exprimés une fois de plus lors de la création de deux fabuleuses bûches: chocolat, noisette et poire, et agrumes et pain d’épice. Cette dernière est composée d’une mousse légère au yogourt et d’un biscuit aux noisettes et aux épices.

1479, avenue Laurier Est