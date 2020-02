Le retour du froid nous fait rêver à un divan confortable, à une couverture molletonneuse et à un feu de foyer crépitant. Pour accompagner ce petit paradis maison, rien de mieux qu’une bonne lecture gourmande. Voici cinq nouveautés à dévorer sans retenue!

L’érable c’est bon en sirop!

Ah, le sirop d’érable, quel beau produit de chez nous! On l’utilise partout de nos jours: du déjeuner au souper, en passant par les collations et les desserts. Ce livre, de Micheline Mongrain-Dontigny, présente 120 recettes savoureuses réalisées à base d’érable. On y découvre aussi la fascinante histoire de cet aliment, son folklore et l’évolution des méthodes de cueillette et de fabrication des produits de l’érable.

25$, les éditions Guy Saint-Jean

Les menus Kilo solution 2

La célèbre nutritionniste Isabelle Huot revient à la charge avec un deuxième programme de huit semaines de menus santé. Déjeuners, dîners, soupers… Le livre contient 56 recettes par repas, toutes inspirées du nouveau Guide alimentaire canadien. On y trouve aussi des astuces sur la nutrition et la psychologie afin d’atteindre ses objectifs de perte de poids.

28$, les éditions de l’Homme

Lexique français-anglais de la cuisine et de la restauration

Cet ouvrage, unique en son genre, est un outil de référence indispensable aux gens de l’hôtellerie et de la restauration, mais également aux épicuriens qui souhaitent étendre leur vocabulaire. Écrit par l’ancienne professeure d’anglais de l’ITHQ Diane Bruno, ce dictionnaire regroupe plus de 14 000 termes liés au domaine de l’art culinaire, 15 000 significations, 14 900 traductions, 7 400 explications et 1 025 noms latins.

35$, Centre collégial de développement de matériel didactique (CCDMD)

Sauve ta bouffe

Véritable bible antigaspillage, ce livre a été produit par Les AmiEs de la Terre du Québec, un mouvement citoyen écologiste. On y trouve 50 fiches permettant d’apprendre à choisir les aliments, à les conserver, à les congeler et à les apprêter. Pour maximiser l’utilisation de ces produits, on propose 35 recettes allant du pesto de fanes de carottes au gâteau à la peau de banane.

25$, les éditions Goélette

Presque végé

Une autre nutritionniste très connue au Québec, Geneviève O’Gleman, présente un livre qui met en avant la santé et l’environnement. Presque végé propose une approche flexitarienne qui consiste à manger des plats végétariens, bien sûr, mais pas seulement! Prônant la diminution de la consommation de viande, la nutritionniste présente des recettes contenant peu ou pas de viande et met l’accent sur les protéines végétales.

30$, les éditions de l’Homme