Une nouvelle brasserie servant des bières maison a ouvert ses portes à Ahuntsic. Installée au cœur du secteur Chabanel, Silo pourrait aider à mousser ce secteur en pleine revitalisation.

Silo, c’est le projet de Jean-Philippe Lalonde, l’un des propriétaires du Birra Bar à Bières Maison, établissement de la Petite-Italie prisé des amateurs de houblon.

«Nous sommes prêts à ouvrir, mais nous sommes prêts à grandir. Nous pouvons très facilement tripler notre production», dit-il sans cacher ses ambitions.

La brasserie Silo servira des bières maison. Les amateurs pourront boire sur place ou acheter des canettes pour emporter. Les cuves serviront aussi à brasser de la bière pour le Birra. «On devrait pouvoir produire 2000 litres par semaine», promet M. Lalonde.

En ce qui concerne la sélection de bières, il faut s’attendre à ce qu’elle soit surtout faite de blondes d’inspiration thèque et allemande. Le propriétaire souhaite d’ailleurs «combattre certains préjugés» afin de redonner aux bières blondes leurs lettres de noblesse.

«On aura deux Pilsner au début; une sucrée riche caramélisée et une autre plus sèche avec des arômes différents», indique M. Lalonde. Il évoque aussi une session IPA et une Porter à la noix de coco.

Un lieu de rencontres

L’espace servira également de lieu de restauration et de détente. La brasserie sera ouverte au début deux soirs par semaine, les jeudis et vendredis. «Dès qu’on commencera à produire notre propre bière, on ouvrira aussi le samedi, dès midi», promet-il. L’échéance est fixée à la fin mars. Le menu s’avère modeste pour débuter, mais évoluera en fonction de la demande.

Silo s’est installé dans un secteur caractérisé par les nombreuses entreprises y ont pignon sur rue. Après 17h, le quartier est essentiellement fermé.

C’est pour changer cette dynamique que l’arrondissement a voté en août 2019, un changement de règlement de zonage permettant aux bars et restaurants d’ouvrir de plein droit. L’idée était «d’attirer des établissements qui n’auraient pas voulu s’installer dans les immeubles de la rue Chabanel», comme l’indique des documents de la Ville.

Les travailleurs dans le secteur, toujours en nombre croissant, pourraient s’avérer une clientèle de choix pour des établissements comme Silo. Jean-Philippe Lalonde compte d’ailleurs sur eux pour assurer un succès rapide. Mais il ne s’en cache pas, à moyen terme, Silo pourrait devenir une destination montréalaise.

La brasserie Silo est située au 109, rue Louvain Ouest.