Un hiver lumineux et gourmand

Dès demain et jusqu’au 28 mars, le Festival Montréal en lumière met les artisans locaux et les produits du terroir à l’honneur. Voici un aperçu de son alléchante programmation.

Des documentaires gourmands

Les arts de la table s’invitent chez vous à travers quatre webséries originales composées de 22 épisodes disponibles dès demain sur le site www.montrealenlumiere.ca.

La brigade découverte

Immersion dans l’univers des producteurs, chefs et artisans pour découvrir leurs passions et sources d’inspiration. Entre la cantine végane de Marie-Michelle Chouinard, la gastronomie caribéenne de Paul Toussaint et la cuisine de chasse de Stéphane Modat, le dépaysement est garanti!

Chef en ébullition

La pandémie a apporté son lot de défis mais s’est aussi révélée être une source d’inspiration pour certains chefs, qui ont aussi trouvé le temps d’élaborer de nouveaux plats. Ces créateurs de génie présentent le processus qui les mène à la création de nouvelles saveurs.

Autour de la table avec…

S’inspirant du concept «Dis moi ce que tu manges, je te dirais qui tu es!», l’animatrice Vanessa Pilon reçoit des personnalités et tâche de mieux les connaitre en questionnant leurs goûts culinaires. De Rosalie Vaillancourt à Mathieu Dufour, certaines révélations pourraient s’avérer surprenantes!

C’est l’heure de l’apéro!

D’où vient le vin orange? Comment distinguer le vin nature du vin bio? Quelles sont les bouteilles locales à découvrir de toute urgence? Des experts présentent et vulgarisent avec passion l’univers des bulles, vins et spiritueux, mais aussi du café aromatisé et du vin orange.

Des menus uniques à essayer

Des formules gastronomiques et abordables, à déguster chez soi ou à l’hôtel, permettront aux Montréalais de (re)découvrir les grandes tables locales et le talent des chefs d’ici.

Les Bonnes Tables Air France

Une vingtaine de menus à emporter seront offerts par des chefs locaux dans le cadre du festival. Les restaurants participants sont :

Au Petit Extra – Auberge Saint-Gabriel – Beau Mont – Chez Alexandre – Chez Sophie – Chez Victoire – État Major – Helena – Ikanos – Il Miglio – ITHQ – Jérôme Ferrer – Joséphine – La Chronique – Labo Culinaire Foodlab – Le Virunga – Le Mousso – Restaurant Graziella – Restaurant Manitoba – Restaurant Pastel – Trifecta

Forfaits couette et gastronomie

Plusieurs hôteliers et restaurateurs proposeront des formules combinant une nuit à l’hôtel et un service gastronomique à la chambre. Les établissement participants sont :

Boxotel & État Major – Double Tree & Menu Extra – Fairmount Le Reine Elizabeth & Rosélys – Hôtel Delta – Hôtel Monville & Le Central – Hôtel Nelligan & Verses Bistro – Hôtel Place d’Armes & Brasserie 701 – Hôtel William Gray & Maggie Oakes – InterContinental & Restaurant Helena – Le Germain & Le Boulevardier – Le Saint-Sulpice – Residence Inn by Marriott & Chez Alexandre – Sofitel Montréal & Le Renoir – Vogue Hôtel & La Société – Westin Montréal & gaZette

La Nuit Blanche aura lieu le 13 mars, de façon numérique. Sa programmation sera dévoilée le 8 mars sur le site de Montréal en lumière.

La programmation, les webséries et les détails des menus offerts dans le cadre du festival sont disponibles à www.montrealenlumiere.ca.