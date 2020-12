Les 10 plus beaux bijoux à offrir à Noël

Les classiques ne meurent jamais, et les diamants sont éternels, alors quoi de mieux qu’offrir des bijoux à celle ou à celui qui fait battre votre cœur? Des créateurs d’ici ou des marques établies, voici une sélection de ce qui se fait de plus beau.

Bague Isalo

La designer canadienne Andréanne Patry utilise principalement l’acier inoxydable pour créer ses bijoux. Il trône sur la structure ronde de cette bague un magnifique cristal Swarovski. Offerte en trois différents coloris.

Lotus

Fondée à Montréal en 2004, Harakiri est une ligne québécoise de bijoux faits à la main, pour femmes et pour hommes. Les boucles d’oreilles Lotus sont légères malgré leur esthétique chargée. Conçues de demi-lunes en argent sterling martelées à la main et de longues chaines en or jaune rempli. Choix de chaines or jaune, or rose ou argent.

Bracelet d’hématite facetté pour homme

Melanie Stones se dresse fièrement comme un hymne à la vie, à la nature, à ses beautés et à ses couleurs. Garni d’un tonneau en argent sterling rhodié, ce bracelet est fait à la main par des artisans joailliers. Offert en trois grandeurs: 20, 21 et 22 cm.

Pendentif martelé

Ce délicat bijou est élégant et assez simple pour être portés tous les jours. Disponible en argent sterling, or rose ou jaune 14 carats, il est orné d’un cristal Swarovski de forme irrégulière. La longueur du collier est de 18 pouces. Fait à la main.

Entre 65$ et 91$ selon le matériau choisi, sur la boutique Etsy Cristysjewelry

Boucles d’oreilles Conscious

La collection Conscious de H&M propose des bijoux fabriqués à partir de matériaux issus de sources durables et provenant de déchets normalement jetés. Le zinc (60%) contenu dans cette paire de fins anneaux en métal avec cadenas en forme de cœur parsemé de pierres du Rhin est d’origine recyclée.

La Duomo or

Simple et contemporaine, cette bague en argent sterling est ornée d’une partie bombée de 5,3 mm plaquée or 18k. Disponible en taille 4 à 9. Ce joli bijou a été créé par les cofondatrices de la bijouterie québécoise horace jewelry, Alexandra Cloutier-Bernier et Marie-Josée Fleury.

Hoops emi or vermeil

La jeune joaillière Sarah Simard s’est donné comme mission d’offrir des bijoux classiques et intemporels faits à la main à Montréal. Cette paire d’anneaux est un classique que toutes femmes doivent avoir dans leur coffre à bijoux! Plaqués en or 14 carats, les anneaux ont un diamètre de 5,5 cm; parfaits pour tous les styles et occasions!

NK2

Gabrielle Desmarais est la designer-fondatrice de la gamme de bijoux éponyme. Ces pièces sculpturales sont uniques, dont le collier NK2. Issu de la collection ARCHITECTES, il est fait à la main en argent sterling oxydé (noir). Ce modèle est constitué d’un élément rectangulaire grand format monté sur deux chaînes ayant un fermoir signature. Parfait pour la femme qui ose!

Boucles d’oreilles en argent sterling recyclé

Faisant partie de la collection de bijoux recyclés de la marque COS, ces boucles d’oreilles sont fabriquées en argent sterling recyclé, et sont dotées d’une boule de pierre de quartz fumée semi-précieuse amovible qui se dévisse pour révéler un fil métallique qui peut être poussé à travers le lobe. Raffinées!

Bracelet à billes

Inspirée par l’emblématique porte-clés lancé en 1969, la collection Return to Tiffany de Tiffany & Co. est un véritable classique revisité. Un élégant bracelet à billes et une plaque gravée en argent sterling composent cette création à la fois épurée et intemporelle. Parce que les classiques ne meurent jamais!