Nouvelle saison, nouvelle routine beauté

Les professionnels de la beauté sont unanimes: il faut modifier sa routine beauté au moment d’un changement de saison! Le printemps est presque là, alors voici quelques nouveautés à surveiller pour ramener la lumière dans son visage, lustrer sa chevelure et rendre la peau de son corps plus satinée.

Visage

Le préféré des peaux sensibles

En plus de célébrer les 25 ans de l’iconique eau micellaire Sensibio H2O, le Laboratoire Bioderma propose deux nouveaux soins pour peaux sensibles. Le gel moussant et le tonique Sensibio* sont conçus de façon à imiter les mécanismes biologiques naturels. Ils nettoient et tonifient donc en douceur, en respectant l’épiderme.

*En magasin à compter du mois de mai

Gel moussant Sensibio, 25$ Tonique Sensibio, 17$

Offerts dans les pharmacies

Cheveux

Couleur végétale

Bonne nouvelle pour votre chevelure: Phyto Paris vient de sortir une nouvelle gamme de produits de coloration permanente aux pigments végétaux et sans ammoniaque. Se déclinant en 16 nuances, facile d’application, exempte d’allergènes et d’irritants connus, la gamme se compose de deux produits: un colorant et une crème hydratante.

Ensemble de coloration Phytocolor, Phyto Paris, 18$

Offert dans les pharmacies

Corps

Parfum de fleur d’oranger

Sur les tablettes depuis le 28 février, le nouveau soin corps nourrissant enrichi d’acide hyaluronique et de beurre de karité de Caudalie laisse un délicat parfum de fleur d’oranger sur la peau. Sa texture est légère et la crème pénètre rapidement l’épiderme, tout en étant très hydratante. Elle est ainsi parfaite pour les peaux asséchées par le froid de l’hiver québécois!

Soin corps nourrissant, 42$, à caudalie.ca

Regard immortel

En plus de venir dans une magnifique bouteille, le nouveau sérum pour les yeux de L’Occitane en Provence contient de l’huile essentielle d’immortelle, un produit reconnu pour ses propriétés antioxydantes et anti-âge. Quelques gouttes de cet élixir avant d’aller au lit et, en peu de temps, les signes de fatigue disparaissent comme par magie!

Sérum regard Immortelle Reset Nuit

65$, dans les boutiques L’Occitane et à ca.loccitane.com

Force botanique

La nouvelle gamme bio:renew d’Herbal Essences comprend deux bruines capillaires, l’une à l’argan et à l’aloès, l’autre aux graines de chanvre et à l’aloès. En plus de rendre le cheveu facile à démêler et à coiffer, ces produits redonnent de la brillance et de la souplesse à la fibre capillaire. Et ils sentent divinement bon!

Bruine d’huile capillaire à l’argan et à l’aloès, 8$

Bruine d’huile capillaire aux graines de chanvre et à l’aloès, 8$

Offertes dans les pharmacies

Un trio à toute épreuve

La compagnie québécoise Bleu Lavande a concocté trois essentiels pour le rituel hydratant. Le lait de bain, le lait de douche et le baume peau sèche et craquelée, à la douce odeur de lavande, laissent la peau hydratée et régénérée, en plus d’offrir une expérience de détente exceptionnelle. Voilà un bain digne de Cléopâtre!

Lait de bain, 24$

Lait de douche nettoyant, 22$

Baume peau sèche et craquelée, 17$

Offerts à bleulavande.com

This slideshow requires JavaScript.