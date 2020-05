Métro a testé de nouveaux soins anti-âge 100% québécois

Le pouvoir des fleurs

La réputation de la Maison Lavande n’est plus à faire, et l’arrivée de ce duo de soins anti-âge est emballante. La collection Pivoine & Lavande comprend elle aussi un masque et une crème hydratante. L’extrait de racine de pivoine se marie merveilleusement à la lavande; ils sont tous deux reconnus pour leur pouvoir antitaches, raffermissant et nourrissant. Le masque est à peler et il s’enlève facilement en plus de donner une impression de deuxième peau. Quant à la crème, elle pénètre bien les pores lissés pour les hydrater et laisser un délicat parfum floral au passage.

Crème anti-âge, La Maison lavande, 30$ Masque anti-âge, La Maison lavande, 25$

La révolution de l’argent pur

La nouvelle gamme de soins anti-âge Rêvolution de Zorah Biocosmétiques,

chef de file de l’industrie de la beauté naturelle et écoresponsable, comprend un masque et une crème hydratante faits d’argent pur. Reconnu pour réduire l’apparence des rides, l’argent pur est aussi un allié de taille dans le combat contre l’inflammation. La crème est très hydratante et agréable à étendre sur la peau alors que le masque procure un apaisement profond.