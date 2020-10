Métro a testé deux nouveaux soins: l’un cosmétique, l’autre capillaire

Dans cette nouvelle rubrique Métro a testé, la rédaction vous fait part de ses impressions concernant deux soins: l’un cosmétique, l’autre capillaire.

Purifier son cuir chevelu

La marque Nioxin, connue pour ses soins épaississants, a lancé un exfoliant purificateur biodégradable qui élimine les pellicules et les résidus du cuir chevelu. Il faut appliquer le soin sur un cuir chevelu sec, en massant doucement pendant 5 à 6 minutes. Une douce odeur de menthe et des picotements se font alors sentir. On rince ensuite le produit, puis on poursuit avec sa routine habituelle. Le traitement est à utiliser tous les 30 à 45 jours. Dès la deuxième application, on peut déjà ressentir les bienfaits de l’exfoliant.

Nioxin Scalp Recovery exfoliant purifiant, 24$, dans les salons et les coifferies

Apaiser sa peau

Le Laboratoire Dr Renaud présente un nouveau gel au collagène au pouvoir régénérateur incroyable qu’on se devait de vous présenter dans cette rubrique Métro a testé! C’est un allié considérable pour calmer une irritation survenue après une intervention dermatologique. En plus de favoriser la croissance de tissus sains et d’apaiser l’épiderme, le gel Natigène atténue les cicatrices et les imperfections cutanées. Son action hydratante confère de la souplesse et une apparence lisse à la peau.

Petite astuce: on garde le tube au réfrigérateur afin d’obtenir un effet rafraîchissant instantané.

Gel au collagène Natigène, Laboratoire Dr Renaud, 58$, sur ldrenaud.com