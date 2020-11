Un institut de beauté qui vaut le détour dans l’Ouest-de-l’île

L’Aqua Spa Lyne Giroux est un institut de beauté, mais c’est surtout une institution pour les gens de Dollard-des-Ormeaux. Installé sur le boulevard Saint-Jean depuis maintenant 22 ans, l’endroit fait peau neuve avec à sa tête une nouvelle propriétaire. La jeune et dynamique entrepreneure Catherine Forest est épaulée par une soixantaine de professionnelles de la beauté qui vous reçoivent comme il se doit! Métro s’y est rendu pour faire le tour du propriétaire et tester un soin du visage.

En se stationnant (eh oui, il y a un stationnement!) devant l’institut, on se demande si le GPS ne s’est pas fourvoyé. Comme il est situé dans un petit centre commercial, l’institut n’a pas une devanture représentative de l’immensité du hall d’entrée et de la beauté de l’endroit.

Affichant un sourire franc et présentant un gentil bedon tout rond de femme enceinte, Mme Forest accueille notre journaliste pour lui faire découvrir son entreprise. En tout, 24 salles de traitement reçoivent des clients afin qu’ils puissent profiter de soins tels que la massothérapie, la réflexologie, l’épilation, les soins corporels et du visage et la beauté des ongles. «La moitié des salles sont vouées à la massothérapie, et l’autre, à l’esthétique», dit Catherine Forest. «Nous offrons plusieurs types de massothérapie», ajoute-t-elle. «Le massage Signature Le Royal Aqua Spa par exemple est super apprécié. C’est un massage découverte de 90 minutes qui inclut plusieurs techniques pour les gens qui veulent un avant-goût de chaque technique.»

Un concept inverse

Alors que dans les spas traditionnels, les saunas et les bains dominent l’endroit et les soins sont des extras à ajouter à son expérience, à l’Aqua Spa, c’est l’inverse. C’est un institut de beauté où l’importance est accordée aux soins du corps et du visage et où un petit circuit d’hydrothérapie a été ajouté pour compléter l’expérience de détente. En effet, les installations comprennent un bain vapeur, un sauna sec et des douches froides.

Petites attentions

L’Aqua Spa possède un coin café. «On sert des cappuccinos, des lattés et on a aussi une sélection de thés de la marque Sloane», précise Catherine. «On sert aussi de la nourriture, présentement on ne peut pas, mais en temps normal, lorsqu’une cliente vient pour un forfait, elle peut manger au bistro.» En 2018, toute la section pédicure a été rénovée. Des fauteuils en cuir qui massent ont été installés pour le confort des clientes.

Comment devient-on une jeune propriétaire d’un institut de beauté?

«Je n’étais pas du tout dans le domaine, je suis comptable de profession», explique Catherine. «La beauté, c’était une passion. J’ai eu beaucoup de problèmes de peau à l’adolescence et je faisais beaucoup de recherches sur les traitements», poursuit Mme Forest. «Quant à mon mari, il est entrepreneur et il m’a transmis un peu cette fibre-là», ajoute-t-elle. «Quand l’opportunité s’est présentée, c’était le parfait cadre pour me réaliser en tant qu’entrepreneure dans un domaine qui me passionne. J’ai fait le saut il y a un an et 4-5 mois.» «L’institut a été fondé par Madame Lyne Giroux en 1988», dit Mme Forest. «L’année passée, elle a décidé de prendre sa retraite. Moi, j’étais déjà cliente ici, je connaissais la réputation de l’endroit et la qualité des soins et cela m’a rassurée dans le processus d’achat.»

L’hydrafacial Platinum

L’Aqua Spa est l’un des rares endroits au Québec à offrir la gamme de soins et de produits Zo Skin Health, mise sur pied par le dermatologue californien Zein Obagi. Pour bien profiter des leurs bienfaits, l’institut propose le traitement hydrafacial. La technicienne en chef Nathalie le décrit à notre journaliste.

Le soin nettoie les pores et nourrit la peau. Il comprend une extraction prolongée ainsi qu’une photothérapie à la lumière DEL bleue qui procurent une cure de jeunesse au visage. Qui plus est, on diffuse sous la peau un sérum conçu à base d’acide hyaluronique, un allié anti-âge super hydratant qui repulpe la peau. En l’induisant directement sous les pores de peau, cela éclaircit le teint.

Résultat?

Une peau parfaitement nettoyée, radieuse, tendue et hydratée, ainsi qu’un esprit détendu et apaisé (notre journaliste s’est même endormie lors de l’application de la lumière bleue!).

L’Aqua Spa offre une expérience de bien-être personnalisée dans un environnement luxueux, mais pas du tout guindé, et où les soins sont prodigués par des professionnels accrédités et très attentionnés.